Un satellite Samsung è caduto in un cortile in Michigan

Fonte : wired

(Di lunedì 28 ottobre 2019) (Foto: Nancy Mumby-Welke Facebook) Quando ha sentito un forte rumore improvviso giungere dal giardino della propria casa inalle 8,45 del mattino, la signora Nancy Welke non avrebbe mai immaginato di trovarsi di fronte nientemeno che uncascato dal cielo e parzialmente incastrato in un albero. Ha scattato una foto da lontano, forse spaventata da questo bizzarro evento, e ha contattato i numeri d’emergenza con la polizia che è subito giunta assieme a stampa e fotografi con il quotidiano Gratiot County Herald che per primo ha dato larga diffusione alla storia. Come è possibile che uncaschi dallo spazio rimanendo così parzialmente integro? In realtà quello raffigurato è un cosiddetto pseudo-dato che non orbitava attorno al pianeta ma viaggiava ad elevate altitudini collegato a un pallone sonda. Avvicinandosi era possibile svelare l’arcano ...

myWorld_it : Domenica=divano, relax e...shopping online! Sul marketplace -