U&D | oggi 28 ottobre | Gemma in lacrime per Jean Pierre | Ida teme di soffrire per

U&D - anticipazioni trono over di oggi 22 ottobre : Guarnieri abbandona la trasmissione : Le anticipazioni di Uomini e Donne di martedì 22 ottobre rivelano che oggi andrà in onda il trono over. La puntata in questione è stata registrata lo scorso 11 ottobre per cui possiamo anticiparvi che, ancora una volta, l'attenzione si focalizzerà su Gemma Galgani e Ida Platano. La prima sarà alle prese con la sofferenza per Jean Pierre mentre la seconda darà una brutta notizia al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Quest'ultimo si alzerà e ...

U&D Over - spoiler del 16 ottobre : Guarnieri sfoggia un fisico invidiabile alla sfilata : Oggi, 16 ottobre, andrà in onda una puntata di Uomini e Donne Trono Over durante la quale il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri sarà nuovamente al centro dell'attenzione. Dopo aver finalmente dichiarato i suoi sentimenti a Ida nell'appuntamento precedente, il pugliese parteciperà insieme ad altri cavalieri del parterre alla sfilata tutta al maschile, mettendo in mostra un fisico mozzafiato. Anche Armando salirà sulla passerella, nonostante ...

Spoiler U&D di oggi 16 ottobre : Riccardo si spoglia e si mostra in intimo (VIDEO) : Questo pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con Uomini e donne trono over, di cui stando alle anticipazioni diffuse sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, andrà in onda la tanto attesa sfilata dei cavalieri, che si metteranno in gioco in una sfida di seduzione. Gli animi all'interno dello studio del dating show Mediaset si scalderanno, soprattutto quando sfilerà Riccardo, che metterà in ...

U&D - spoiler puntata oggi 14 ottobre : Guarnieri dichiara il suo amore alla Platano : oggi 14 ottobre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, andrà in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne dove, stando alle anticipazioni, vedremo un clamoroso colpo di scena riguardante Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Secondo quanto pubblicato sulle pagine social ufficiali del programma e attraverso gli spoiler forniti dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che nella puntata in onda oggi ...

U&D - spoiler Classico puntata di oggi : Veronica delude Giulio e sceglie Zarino : oggi 11 ottobre, a partire dalle 14.45 su canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Classico di Uomini e donne e dove vedremo come proseguirà il percorso dei tre tronisti Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Dopo l'abbandono di Sara Tozzi andato in onda nell'appuntamento di ieri, vedremo quindi i tre tronisti alle prese con la conoscenza di corteggiatrici e corteggiatori. In particolare, nella puntata ...

U&D - spoiler oggi 9 ottobre : lite tra la Galgani e Anna - viene citato Giorgio Manetti : oggi 9 ottobre a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove, stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', vedremo una nuova lite tra Gemma Galgani e Anna Tedesco. Le due dame, dopo quanto avvenuto la settimana scorsa, riprenderanno a litigare, con la Galgani che arriverà a dare della 'sciacquetta' da quattro soldi alla rivale. Verrà ...