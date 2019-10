Salvini | Se le accuse di FT sono vere | Conte si deve dimettere in tre minuti

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Matteocelebra la vittoria della Lega alle elezioni regionali in Umbria e non perde l’occasione per attaccare l’esecutivo giallo-rosso. In conferenza stampa a Perugia, l’ex ministro dell’Interno attacca in particolare Giuseppe: “Se quello che scrive il Financial Times fosse solo parzialmente vero, in qualsiasi Paese ci sarebbero le dimissioni tredopo”.si riferisce alla rivelazione di FT che parla di un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un’indagine per corruzione. Al fondo sarebbe appunto collegato il premier Giuseppe.Il leader della Lega torna a parlare anche del M5s, ex alleati nel governo gioallo-verde: “In piccolo, questo voto fa giustizia di due mesi di delirio e mi dice che abbiamo fatto bene quello che abbiamo fatto, governare con ‘signor no’ era un danno per ...

