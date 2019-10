Inter | il Barcellona insiste | a giugno sarebbe pronto l' assalto a Lautaro Martinez

Calciomercato Inter - a Conte risponde Suning - subito due campionissimi dal Barcellona : Antonio Conte è molto preoccupato per la situazione dell’Inter. Lo sfogo dell’allenatore nerazzurro è arrivato subito dopo il pareggio della squadra nerazzurra con il Parma. Troppi giocatori infortunati e impossibilità di fare il turnover. Ai box l’Inter ha giocatori del calibro di Sensi, Alex Sanchez, D’Ambrosio e Vecino. Non sono al massimo della forma De VRIJ e Aasamoah. Alla fine della partita con il Parma il tecnico nerazzurro si è ...

Barcellona - Vidal sempre più lontano dal progetto tecnico di Valverde : l’Inter piomba sul cileno : Il centrocampista cileno è sempre più ai margini del progetto tecnico di Valverde, le sue parole nel post match con lo Slavia Praga lo confermano. E l’Inter valuta l’assalto a gennaio Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona nel mercato di gennaio, il centrocampista cileno infatti non rientra nei piani di Ernesto Valverde, il quale non gli ha concesso molto spazio nelle ultime settimane. LaPresse/Marco Alpozzi Anche nel ...

Champions League 2019-2020 - i risultati di mercoledì 23 ottobre. Vittorie di Inter e Napoli - Barcellona e Liverpool sugli scudi : Oggi mercoledì 23 ottobre si sono disputate otto partite valide per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. L’Italia festeggia le Vittorie di Napoli e Inter, di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO E: Genk-Liverpool 1-4 Salisburgo-Napoli 2-3 Il Napoli vince una partita rocambolesca in casa del Salisburgo, Haaland risponde alla doppietta di Mertens ma ci pensa poi Insigne a regalare il ...

Inter – Infortunio Sanchez : il cileno a rischio Intervento - domani un consulto a Barcellona : Intervento in vista per Alexis Sanchez? Il cileno a Barcellona per un ulteriore consulto medico Non si mette bene per l’Inter: dagli accertamenti clinici e strumentali a cui è stato sottoposto oggi Alexis Sanchez, all’Istituto Humanitas di Rozzano, è emersa una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, come reso noto dalla società nerazzurra. Il cileno, dunque, si sposterà a Barcellona, dove domani ascolterà ...

Barcellona. Nuovo mandato di arresto Internazionale per Carles Puigdemont : La Spagna si rimette a caccia dei secessionisti della Catalunya. Un giudice spagnolo ha emesso un Nuovo mandato di arresto

Barcellona - polizia carica i manifestanti all’aeroporto. Interrotta la linea della metropolitana : Cariche della polizia catalana in assetto anti-sommossa, i Mossos de Esquadra, contro i manifestanti che si erano radunati nei pressi dell’aeroporto di Barcellona dopo le sentenze di condanna di nove leader indipendentisti catalani. Gli agenti hanno usato i manganelli per respingere la folla che si stava dirigendo dall’uscita della metropolitana al terminal principale. La linea delle metro che porta allo scalo è stata Interrotta. L'articolo ...

Vidal - no a Inter e Juve : 'Sono felice al Barcellona - sono venuto per vincere' : Arturo Vidal stato uno dei protagonisti delle vittorie della Juventus di Antonio Conte, grazie al suo contributo infatti i bianconeri hanno trionfato in Serie A e sono stati vicini anche alla Champions League nel 2015, quando la Juventus è stata sconfitta in finale dal Barcellona. E proprio la società catalana è diventata la sua squadra, dopo l'esperienza al Bayern Monaco: attualmente il cileno è considerato un giocatore molto importante per il ...

Inter in allarme : il Barcellona sarebbe Interessato a Lautaro Martinez : Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in evidenza nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Lautaro Martinez. Il Toro ha timbrato il cartellino nelle ultime due gare, probabilmente le più importanti disputate fino ad ora, contro Barcellona e Juventus. Nonostante alla fine il risultato finale sia stato sempre una sconfitta per 2-1, l'attaccante ha dimostrato tutto il proprio talento, mettendo in difficoltà ...

Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0 : Lautaro Martinez illude poi doppio Suarez : Highlights BARCELLONA INTER- Finisce 2-1 in favore del Barcellona il secondo match di Champions League dell’Inter. Apre Lautaro Martinez, poi la doppietta di Suarez gela i nerazzurri. Inter padrona della gara per gran parte del primo tempo, po il Barcellona è cresciuto alla distanza. Pareggio a reti bianche tra Genk e Napoli. Partenopei coraggiosi, ma […] L'articolo Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0: Lautaro Martinez ...

Barcellona-Inter e Genk-Napoli - probabili formazioni : out Lukaku - Messi in panchina. Ancelotti con il 4-4-2 : BARCELLONA INTER probabili formazioni- L’Inter si prepara alla complicata sfida del Camp Nou con la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo per provare a rendere complicata la vita al Barcellona. Conte non si nasconde e proverà a vender cara la pelle in terra spagnola. Out Lukaku a causa di un problema muscolare, il tecnico […] L'articolo Barcellona-Inter e Genk-Napoli, probabili formazioni: out Lukaku, Messi in panchina. ...

Inter - l'attacco di Tuttosport : 'A Barcellona i consueti piagnistei contro l'arbitro' : Il match di Champions League contro il Barcellona ha fatto molto discutere in casa Inter. I nerazzurri sono usciti sconfitti 2-1 dal Camp Nou, ma non senza polemiche. Dopo essere andati in vantaggio con Lautaro Martinez, infatti, la squadra di Conte ha reclamato un rigore sullo 0-1 su Stefano Sensi, in un azione che ha poi portato al pareggio della squadra blaugrana con Suarez. Il tecnico nerazzurro, nel post partita, ha dichiarato che non cerca ...

Inter - la società scrive alla Uefa : non è stato preso bene l'arbitraggio di Barcellona : Sta continuando a far discutere l'arbitraggio di Skomina durante la sfida di Champions League tra Barcellona e Inter. Match terminato sul risultato di 2-1 per i blaugrana dopo che i nerazzurri avevano dominato per un'ora al Camp Nou ed erano passati in vantaggio con Lautaro Martinez dopo soli due minuti. Il direttore di gara ha fatto discutere per il metro adottata per l'Intera gara tanto da arrivare a muso duro con il tecnico nerazzurro, ...

Stefano Sensi ha stregato Barcellona : per l'Inter è già insostituibile : Era il 2 luglio quando l'Inter ufficializzava il trasferimento di Stefano Sensi dal Sassuolo, ma nessuno si aspettava che quel ragazzo potesse diventare così velocemente il leader indiscusso del centrocampo nerazzurro. Invece, partita dopo partita il giocatore originario di Urbino sta dimostrando di essere un predestinato. Il match contro il Barcellona ha confermato come quell'esame di maturità sia stato superato a pieni voti tanto da ...

Barcellona-Inter - l'arbitro Skomina avrebbe detto a Conte di non sopportarlo più : L'Inter è pronta a disputare l'importante match di domenica sera contro la Juventus, in una partita che potrebbe significare l'ottava vittoria di fila per la squadra di Conte. Di certo, il tecnico pugliese deve lavorare molto a livello mentale in questi giorni dopo la cocente sconfitta in Champions League contro il Barcellona, pronosticata dalla maggior parte degli addetti ai lavori, ma che evidentemente lascia un po' di amaro in bocca per come ...