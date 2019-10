Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ilitalianoof; all'ex presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), infatti, è stato conferito a Washington, negli Stati Uniti, in chiusuraIac, il Congresso internazionale di astronautica, il riconoscimento più prestigioso della International astronautical federation (Iaf). Laofdella Iaf, si legge sul sito della Federazione, ha lo scopo di creare un forum permanente di personalità che hanno contribuito in modo sostanziale al progresso della scienza spaziale, della tecnologia e dei benefici spaziali per l'umanità.Si tratta di un privilegio riservato a pochi scienziati in tutto il mondo. Finora, infatti, sono non più di una ventina le personalità internazionali che lo hanno ricevuto; fra questi l'ex numero uno della Nasa, Charlie Bolden (nel 2017) e il responsabile delle missioni Voyager della Nasa, Edward ...

ilfogliettone : RT @ilfogliettone: Il fisico Roberto Battiston nella Hall of fame dello Spazio | - ilfogliettone : Il fisico Roberto Battiston nella Hall of fame dello Spazio | - FilippoLeopard1 : RT @GSSI_LAQUILA: Il fisico Roberto Battiston è nella Hall of Fame dello spazio, conferito da IAF a coloro che hanno dato un contributo so… -