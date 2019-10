Formula 1 – Penalità Verstappen | Masi fa chiarezza | “non ci hanno condizionato le sue

Fonte : sportfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Michaelfasullainflitta anel sabato di qualifiche del Gp del Messico: la profonda analisi del direttore gara Il sabato di qualifiche del Gp del Messico di1 ha fatto tanto discutere: Maxha conquistato la pole position, ma è stato poi sanzionato di tre posizioni in griglia perchè non ha rallentato durante le bandiere gialle esposte per l’incidente di Valtteri Bottas. In un primo momento è sembrato che la direzione gara non volesse prendere in esame la situazione di, assegnandogli la pole, ma successivamente ha deciso di tornare sui suoi passi, analizzando bene le immagini e notando effettivamente l’irregolarità del pilota olandese. In tantipensato che la decisione fosse stata presa dopo le dichiarazioni del pilota Red Bull, che ha ammesso di non aver alzato il piede. photo4/Lapresse A fare ...

