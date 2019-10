Argentina - torna la paura di un default per i tango-bond : L’esito del voto era nell’aria, ma ora per gli investitori che hanno puntato sui titoli di Stato del Paese si riaccendono i timori

Elezioni Argentina - torna il peronismo : Alberto Fernandez vince con il 47% dei voti. Sconfitto l’ex presidente Mauricio Macri (40%) : Il peronismo torna a guidare l’Argentina. Alberto Fernandez è il nuovo presidente al primo turno, dopo aver ottenuto oltre il 47% delle preferenze, contro il 40% dell’uscente Mauricio Macri, con una differenza di circa 1,7 milioni di voti. Una sconfitta già ammessa dallo stesso Fernandez a spoglio ancora in corso, con l’ormai ex presidente che si è felicitato con il suo successore per la vittoria e “la grande elezione ...

Superbike – Bautista torna alla vittoria in Argentina : Chaz Davies non partecipa a Gara-1 : Mondiale SBK in Argentina: grandissima vittoria di Álvaro Bautista a San Juan Villicum. Chaz Davies decide di non partecipare in Gara 1 Il pilota del team Aruba.it Racing Ducati, Álvaro Bautista è tornato alla vittoria oggi sul circuito argentino di San Juan Villicum con una prestazione maiuscola in condizioni davvero insidiose. Partendo dalla pole dopo essersi aggiudicato la sua quarta Superpole della stagione, il 34enne pilota spagnolo ...

