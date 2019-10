Maltempo | inizio settimana choc | piogge | temporali | vento e netto calo delle temperature

Fonte : fanpage

(Di domenica 27 ottobre 2019) "L'autunno alza la voce nella nuova; un fronte freddo porteràda Nord a Sud tra martedì e giovedì, coninanche di 8-10 gradi e prima neve sui rilievi fino alle quote medie” a dirlo è il meteorologo Edoardo Ferrara.

