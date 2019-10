Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Da Baghdad a Beirut, i giovani delno chiedendo un. L’Europa non se ne è accorta. Eppure le piazze di Beirut e Baghdad testimoniano che esiste una società in ebollizione che chiede le stesse riforme che nel 2010-2011 sono state rivendicate da altri giovani: la fine della partitocrazia clientelare, dove un gruppo di potere gestisce un paese in maniera mafiosa; una migliore qualità della vita, intesa come migliori servizi e diritti; una cittadinanza inclusiva, ponendo fine alla strumentalizzazione di qualsiasi differenza religiosa, per fare leva sui consensi; e, cosa più importante, questa società fatta da giovani donne e uomini chiede un futuro che non sia più dominato dal pessimismo. Proprio a Beirut, dove centinaia di migliaia di manifestanti continuano a occupare le piazze, domandando “la fine del regime” – ripetendo proprio quello slogan ...

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Il mondo arabo protesta per ottenere un cambiamento. E ricorda all’Occidente un diritto… - ilfattoblog : Il mondo arabo protesta per ottenere un cambiamento. E ricorda all’Occidente un diritto dimenticato - TutteLeNotizie : Il mondo arabo protesta per ottenere un cambiamento. E ricorda all’Occidente un diritto… -