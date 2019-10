Il consiglio utile | i trucchi per portare Micio dal medico

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Oscar Grazioli Come noto a tutti coloro che pensano di conoscerlo bene, il gatto è un animale molto particolare, completamente diverso dal cane. Soprattutto dal punto di vista caratteriale e comportamentale, i due animali mostrano diversità notevoli. Chiunque abbia avuto gli uni e gli altri sa benissimo che è del tutto inchiamare un gatto per nome più volte nel tentativo di farlo avvicinare a se stessi. Può essere che, in quel momento, il gatto alzi la testa e faccia due passi verso di noi, ma, la maggior parte delle volte è tanto se alza le orecchie per poi fregarsene altamente delle nostre esigenze di averlo vicino e indirizzarsi verso tutt'altra meta. D'altronde il gatto non è mai stato realmente addomesticato, come il cane, il cavallo o la mucca. Se mai è lui che ha addomesticato noi. Un aspetto noto solo a chi ha avuto o ha gatti, tipico del felino, è quando si ...

