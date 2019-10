F1 su TV8 | a che ora inizia la gara del GP Messico 2019 e come vederla gratis e in

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 27 ottobre 2019) Alle ore 20.10 odierne scatterà il Gran Premio deldi Formula 1, 18esimo appuntamento del campionato e quartultimo di una lunga stagione che terminerà addirittura il primo di dicembre. Max Verstappen è stato penalizzato di tre posizioni per non aver rallentato in fasi di bandiera gialla quando la Mercedes di Valtteri Bottas è finita a muro in penultima curva e quindi davanti a tutti partiranno le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLADEL GPDI F1 DALLE 20.10 La corsa è molto lunga e già il primo giro sarà fondamentale per le Rosse che devono mantenere la testa e cercare di allungare il più possibile visto il ritmo infernale indei diretti rivali. Si preannuncia una corsa emozionante e avvincente, assolutamente da non perdere. Il Gran Premio deldi F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sul ...

NardiStefa : Scopri TV8 - Canale 8 del digitale terrestre: vedrai solo 8. Vai su - BCRedway : RT @Cuoredifango: #MotoGP #tv8 il giornalismo sportivo è morto, in imbarazzo per loro e per l’invidia che manifestano, ma vi paga la #Dorna? - mypeople2 : RT @TV8it: Al tavolo di Ho Qualcosa Da Dirti tutto è possibile, anche recuperare un rapporto che sembrava finito ? @EBonaccorti vi aspetta… -