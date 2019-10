Dramma sulla statale | travolti da un’auto e sbalzati dal ponte | morti sul colpo

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 27 ottobre 2019)strada7 bis, all’altezza del comune di Montemarano, in provincia di Avellino. Due uomini hanno perso la vita investiti da un’auto egiù da un. Si tratta di un 52enne e un 64enne entrambi di Serino (Av). I due si erano fermati per soccorrere un automobilista in panne quando una vettura li ha. Tutto è nato da un incidente che ha coinvolto quattro autovetture. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montella. Stando a quanto si apprende dal sito d’informazione nuovairpinia.it, l’impatto fatale sarebbe avvenuto pressapoco alle ore di domenica mattina ma la dinamica dell’incidente risulta ancora poco chiara. Da una prima ricostruzione dell’incidente, le due vittime sono state travolte da un’autovettura lanciata a piena velocità mentre si trovavano accanto al parapetto del lungo viadotto avellinese, ...

