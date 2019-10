Charles Leclerc F1 | GP Messico 2019 | “Avevo dei problemi di surriscaldamento | male il

Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1 : al suo posto ci sarà Charles Leclerc : Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1: al suo posto ci sarà Charles Leclerc della Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e

VIDEO F1 - Charles Leclerc GP Messico 2019 : “Dipenderà molto dalla posizione dopo curva 3 - essere dietro sarebbe un grande svantaggio” : La qualifica del GP del Messico 2019 di Formula 1 si è chiusa con una fortunata pole position per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, dopo un buon primo tentativo che lo aveva inserito in seconda posizione, si era chiamato fuori dalla battaglia commettendo un errore nel suo ultimo giro ma l’incidente di Valtteri Bottas alla fine ha finito col rallentare il compagno di squadra Sebastian Vettel che stava arrivando con parziali ...

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen penalizzato! Charles Leclerc IN POLE POSITION - prima fila tutta Ferrari : Max Verstappen è stato penalizzato perché non ha alzato il piede dall’acceleratore in regime di bandiera gialla durante le qualifiche del GP del Messico 2019. Inizialmente la FIA aveva deciso di non investigare, poi lo stesso olandese ha confessato il suo errore durante la conferenza stampa ed è stato così convocato dai commissari: dopo una lunga audienza si è deciso per una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara di ...

Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Domani sarà fondamentale il via. Possiamo sfruttare la potenza in rettilineo” : Charles Leclerc è secondo al termine delle qualifiche del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico il monegasco della Ferrari si è dovuto accontentare del secondo tempo, alle spalle dell’olandese della Red Bull Max Vestappen, autore della seconda pole position consecutiva su questo tracciato (ricordando quanto avvenuto l’anno passato). Una p.1 su cui, però, potrebbe esserci l’intervento ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Ho avuto problemi a livello di bilanciamento e guida” : Charles Leclerc chiude il suo venerdì del GP del Messico in terza posizione a poco meno di mezzo secondo dal suo compagno di scuderia, ma dando la sensazione di non essere ancora al massimo con la sua vettura. Le sue parole post-FP2, lo confermano. Il monegasco, infatti, spiega che il set-up della sua SF90 non è ancora ottimale e oggi, quindi, dovrà lavorare per trovare il giusto feeling. Andiamo a sentire le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lanciano le finali “Ferrari Challenge” al Mugello : Nel fine settimana si terranno al Mugello le finale del Ferrari Challenge: lo sanno bene Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che però per ovvi motivi non saranno presenti essendo impegnati sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. I due ferraristi hanno mandato un messaggio VIDEO a tutti i partecipanti ed ai tifosi della “Rossa“. IL MESSAGGIO VIDEO DI Vettel E Leclerc DAL GP DEL Messico DI F1 ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Siamo ottimisti - attenzione alla Red Bull” : Charles Leclerc spera di essere grande protagonista in occasione del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha vinto in Belgio e in Italia, ha dimostrato tutta la sua caratura nelle ultime cinque gare e vuole tornare al successo sfruttando la bontà della Rossa che è in grande crescita. Il monegasco ha parlato alla vigilia dell’evento: ...

Formula 1 - Irvine non ha dubbi : “Leclerc è migliore di Verstappen - Charles sbaglia molto meno” : L’ex pilota della Ferrari si è lanciato in un paragone tra Leclerc e Verstappen, ammettendo come il monegasco sia migliore dell’olandese Rappresentano entrambi il futuro della Formula 1, ma per Eddie Irvine è Charles Leclerc il pilota giovane più forte, con buona pace di Max Verstappen. MaxPPP L’ex pilota della Ferrari lo ha sottolineato durante il Festival dello Sport di Trento, rivelando i motivi della sua affermazione: ...

Charles Leclerc - 22 curiosità per 22 candeline FOTO GALLERY : Compie oggi gli anni Charles Leclerc, lenfant prodige della Ferrari che alla sua prima stagione con la Scuderia del Cavallino è già salito nove volte sul podio, di cui due da trionfatore. La prima vittoria in Formula 1 è arrivata in Belgio, allinizio dello scorso mese, per poi bissare solo sette giorni dopo a Monza, dove le Rosse non vincevano dal 2010. Trionfi nellaria da tempo, che sarebbero arrivati già in Bahrain se non fosse subentrata la ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc tiene fermo lo specchietto a 300 km/h con una mano alla curva 130R : Il Gran Premio del Giappone 2019 non ha rispettato le grandi aspettative post-qualifiche della Ferrari ed in particolare di Charles Leclerc, protagonista di una gara complicatissima chiusa al settimo posto dopo aver dovuto scontare 15″ di penalità al termine della corsa. Il monegasco è incappato in una brutta partenza diventata disastrosa dopo il contatto di curva 2 in cui è andato a colpire (involontariamente) la Red Bull di Verstappen ...

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Ho commesso un errore in curva-2 - mi prendo le mie responsabilità” : Charles Leclerc non ha di certo particolarmente brillato nel corso del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka il monegasco, dalla seconda casella, non è stato protagonista di una grande partenza, forse perché sorpreso dall’avvio incerto del compagno di team Sebastian Vettel (in pole). Di questo ne hanno approfittato la Mercedes di Valtteri Bottas e anche l’olandese della Red Bull Max ...

F1 - GP Giappone 2019 : la gara anonima di Charles Leclerc. Brutta partenza - l’incidente con Verstappen e mancanza di ritmo : gara da dimenticare al più presto nonostante i tanti sorpassi per Charles Leclerc, protagonista in negativo a Suzuka di una domenica cominciata alla grande in qualifica e poi proseguita nel peggiore dei modi a partire dal via del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesima e quintultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il monegasco classe 1997 ha raccolto un deludente settimo posto ad un giro di ritardo dal vincitore (Valtteri ...