Atp Finals 2019 | Matteo Berrettini si qualifica se… Tutte le combinazioni | i rivali e gli

Tennis - Next Gen Atp Finals 2019 : tutti i qualificati. C’è Jannik Sinner - spettacolo all’Allianz Cloud di Milano : Si è ufficialmente delineato il quadro dei qualificati alle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti under 21 della stagione. La manifestazione, che si disputerà all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre, vedrà al via giocatori eccellenti come l’australiano Alex de Minaur, il canadese Denis Shapovalov, lo statunitense Frances Tiafoe e il nostro Jannik Sinner che è entrato di prepotenza ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa verso le Atp Finals : cosa cambia con la sconfitta contro Thiem? La classifica e il ranking del romano : La sconfitta di Matteo Berrettini nelle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna nega al romano la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti in termini di punti nella Race to London (e ovviamente nella classifica ATP): l’azzurro rinforza l’ottavo posto, l’ultimo valido per le Finals di fine stagione, in attesa di capire se il più immediato inseguitore resterà l’iberico Roberto Bautista Agut, distante 130 punti, o ...

LIVE Berrettini-Thiem - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : semifinale ostica per il romano - sulla strada delle Finals c’è il numero 5 del mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Edmund – Berrettini-Dimitrov – Berrettini-Rublev – I quarti di finale di ieri a Vienna Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini e il padrone di casa austriaco Dominic Thiem. Entrambi i giocatori cercano la prima finale nel torneo della capitale austriaca, con Thiem che negli scorsi ...

Tennis - Atp Basilea 2019 : i risultati dei quarti di finale. Il ko di Bautista Agut avvicina Berrettini alle Finals : Dopo il ritiro annunciato già ieri di Stan Wawrinka, che ha spalancato le porte delle semifinali a Roger Federer, oggi sono andati in scena i quarti di finale del torneo ATP 500 di Basilea: a sfidare l’elvetico nel penultimo atto sarà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, capace oggi di battere in rimonta il serbo Filip Krajinovic per 3-6 6-4 6-4. Lo statunitense Reilly Opelka ha battuto l’iberico Roberto Bautista Agut con lo score di ...

Masters1000 Parigi-Bercy 2019 : il tabellone di Matteo Berrettini. Ultimo scoglio verso le Atp Finals - gli avversari dell’azzurro : Passa attraverso il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy la possibilità di Matteo Berrettini di staccare il pass per le ATP Finals: il tennista romano, testa di serie numero 10, usufruirà di un bye al primo turno, poi si troverà di fronte il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e la wild card transalpina, Jo-Wilfried Tsonga. Verosimilmente all’eventuale terzo turno l’azzurro dovrebbe ritrovarsi di fronte il russo Karen ...

Atp Basilea 2019 - Opelka batte Bautista Agut e fa un regalo a Matteo Berrettini! Romano n.9 del mondo - Finals sempre più vicine! : Mancano esattamente due mesi a Natale, ma un bel regalo è giunto oggi da Basilea per Matteo Berrettini: nei quarti di finale del torneo ATP 500 sul cemento elvetico lo statunitense Reilly Opelka ha battuto l’iberico Roberto Bautista Agut per 6-3 3-6 6-3 fermando la corsa del più immediato inseguitore dell’azzurro nella corsa alle Finals. Il Romano nella Race to London rinsalda l’ottavo posto, proprio l’ultimo valido per ...

LIVE Berrettini-Rublev - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 7-6(4) - il romano vola in semifinale e rafforza il sogno Finals di Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossimo suo avversario sarà uno tra il padrone di casa Dominic Thiem e lo spagnolo Pablo Carreno Busta E VINCE MATTEO BERRETTINI CON UN GRANDE SCAMBIO CHIUSO COL DRITTO! 7-5 7-6(4) e l’azzurro è nell’ottava semifinale di questo suo splendido 2019! 6-4 Due match point ...

LIVE Berrettini-Rublev - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : romano a caccia della semifinale e delle Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La corsa di Matteo Berrettini verso le Finals Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini ed Andrey Rublev, match valido per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna: oggi, il primo match a partire dalle ore 14.00 vedrà la sfida che opporrà l’italiano, numero tre del seeding, al russo. Continua la rincorsa di Matteo Berrettini verso le ATP ...

Tennis - Atp Basilea 2019 : Fabio Fognini sconfitto da Filip Krajinovic. Si complica il cammino verso le Finals : Sconfitta molto pesante per Fabio Fognini negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea. Il ligure si è arreso in due set al serbo Filip Krajinovic, numero 46 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Un ko, come detto, che mette notevolmente in salita il cammino di Fognini verso le ATP Finals di Londra, visto che ora il nativo di Arma di Taggia dovrà ottenere un grande risultato nel Masters 1000 di ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : il ligure obbligato a vincere per sognare le Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La corsa di Fognini verso le Finals Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic, match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Basilea: oggi, il secondo match a partire dalle ore 19.00 vedrà la sfida che opporrà l’italiano, numero cinque del seeding, al serbo, in tabellone con lo special exempt dopo la finale raggiunta ...

Atp Vienna - Berrettini vola basso : “penserò alle Finals quando ci arriverò. Sinner? E’ davvero pazzesco” : Il tennista italiano ha parlato dopo la vittoria su Dimitrov, soffermandosi anche sulla crescita esponenziale di Sinner Vittoria sudata ma convincente per Matteo Berrettini, che stacca il pass per i quarti di finale a Vienna battendo in due set Grigor Dimitrov. Servono due tie-break all’azzurro per accedere al turno successivo, dove se la vedrà con il vincente del match tra Chung e Rublev. AFP/LaPresse Il 23enne ha poi parlato ai ...