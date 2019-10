Thiago Motta | prendendolo sul serio

Probabili formazioni Genoa-Brescia : tridente per Thiago Motta - Corini punta su Balotelli : Probabili formazioni Genoa-Brescia – Delicato scontro salvezza quello che andrà in scena sabato sera al “Ferraris”. Il Genoa di Thiago Motta affronterà il Brescia di Corini. Cambio in panchina per il Grifone. La scelta è ricaduta sull’ex centrocampista rossoblu Thiago Motta. Il neo-allenatore predilige un calcio offensivo, tant’è che dovrebbe affidarsi al tridente formato da Pandev, Kouamé e Pinamonti. Il ...

Genoa - Thiago Motta si presenta : “Ecco cosa mi ha detto il presidente. Sul 2-7-2…” : Thiago Motta si presenta. Il nuovo allenatore del Genoa, chiamato a sostituire Andreazzoli ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa. Queste le sue parole. “Ho trovato poche cose differenti rispetto a quando ero qui come giocatore. Le mie sensazioni sono buone, è una grande opportunità e un onore tornare al Genoa. Sono convinto che con il lavoro possiamo uscire da questa situazione di classifica. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ...

Genoa - presentazione Thiago Motta : 'Se diamo tutto - possiamo farcela' : Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. Questo pomeriggio a Villa Rostan si è svolta la presentazione agli organi di stampa dell'italo-brasiliano. L'ex centrocampista del Barcellona è felice del suo ritorno al Grifone, questa volta in veste di allenatore: "Ho buone sensazioni, tornare qui è un onore", le prime parole di Thiago Motta. "Dobbiamo uscire da questa situazione con il lavoro quotidiano. Attraverso il lavoro ne ...

Calcio : il Genoa ufficializza l’esonero di Andreazzoli e l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina : E’ arrivata l’ufficialità di una notizia che era già nota in questa giornata: il Genoa ha esonerato il tecnico Aurelio Andreazzoli e al suo posto vi sarà l’ex centrocampista rossoblu e dell’Inter Thiago Motta, che ha firmato un contratto fino al 2020 (con opzione di rinnovo fino al 2021). Il 65enne allenatore toscano, dunque, paga dazio per gli scarsi risultati ottenuti fino ad ora: 5 punti in 8 giornate e con la ...

Calcio : Genoa - Thiago Motta nuovo tecnico : 21.03 Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa dopo l'esonero di Aurelio Andreazzoli (fatale l'1-5 a Parma nell'ultima partita). Il Genoa finora ha ottenuto 5 punti in 8 gare. Il tecnico italo-brasiliano, proveniente dalle giovanili del Psg, sarà presentato domani alle 14.30. Sono tre finora in questa stagione gli esoneri in serie A: Giampaolo (Milan), Di Francesco (Sampdoria) e appunto Andreazzoli.

Genoa - ufficiale : Thiago Motta è il nuovo allenatore rossoblu : Adesso è ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Genoa. L’ex centrocampista , rilanciatosi da calciatore nel nostro paese con la maglia rossoblu, a qualche anno dal ritiro inizia la sua avventura da tecnico in Italia. Questo il comunicato sul sito ufficiale del Genoa. “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Thiago Motta, ex giocatore rossoblù nella ...

Genoa - Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore : i dettagli del contratto : L’italo-brasiliano ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo, nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa, il club ligure lo ha reso nota nella serata di oggi dopo aver definito tutti i dettagli con l’italo-brasiliano, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Questa la nota del club: ‘Il Genoa Cricket and ...

