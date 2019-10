“Mondo di Mezzo” - Revocato il carcere duro a Massimo Carminati : La decisione è giunta dopo la pronuncia della Cassazione che ha fatto cadere per l'ex Nar, oltre che per altri imputati, incluso il re delle coop Salvatore Buzzi, l'accusa di associazione mafiosa nel processo cosiddetto Mafia Capitale

