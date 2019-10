Mario Draghi premier? La confessione di Giancarlo Giorgetti | Non ci pensa neppure

Augusto Minzolini a L'aria che tira : "Mario Draghi premier? Ecco che cosa c'è davvero dietro alla voce" : La voce, adesso, gira con insistenza. Rilanciata da un retroscena su La Stampa e rilanciata dallo stesso Augusto Minzolini, in un altro retroscena a sua firma su Il Giornale. Quale voce? Mario Draghi premier di un governo tecnico, magari già a primavera, quando la maggioranza giallorossa potrebbe co

Per Giancarlo Giorgetti Mario Draghi potrebbe prendere il posto di Conte : “È verosimile” : Secondo il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti Mario Draghi potrebbe subentrare alla presidenza del Consiglio al posto di Giuseppe Conte: "Verosimile per chi gira gli ambienti politici romani. Così come è stato messo Conte è possibile mettere Draghi: con una manovra di palazzo".Continua a leggere

Giancarlo Giorgetti - la previsione : "Governo tecnico e Mario Draghi premier. A febbraio..." : Con le ombre del Russiagate che si allungano sempre più scure su Giuseppe Conte, in molti danno sempre maggior credito all'ipotesi che il premier, presto, possa cambiare. Senza però passare dal voto: difficilissimo farlo ora, quasi impossibile, sia per il veto di Sergio Mattarella sia per la riforma

È l'X Factor dei Bravi senz'Anima - chiamiamo Mario Draghi : Ha detto una volta Drake (il rapper, non Nick; ciao Nick, ovunque tu sia): “Per meditare ho bisogno dell’heavy metal, non del silenzio. Tutta quella pace e quell’unità, tutta quella merda debole mi rovinerà”. Lo ha riportato Rob Brezsny nell’oroscopo del leone di ieri, consigliando ai leoni di fare

Mario Draghi - ultima riunione Bce/ "Tassi fermi a zero - QE da 20 mld al mese" : Mario Draghi guida l'ultima riunione Bce prima della staffetta con la Lagarde: 'tassi fermi a zero, abbiamo fatto bene a farlo. QE da 20 mld al mese'

Il discorso di addio alla BCE di Mario Draghi : “Non ho rimpianti” : Il presidente uscente della Bce Mario Draghi nel suo ultimo discorso difende le scelte fatte e lascia dei suggerimenti a chi verrà dopo di lui: "L'Eurotower resta pronta a modificare tutti i suoi strumenti monetari per far risalire l'inflazione. È necessaria una politica accomodante ancora a lungo" ha detto e in conclusione ha confidato: "Non ho rimpianti"Continua a leggere

Ultimo Direttivo Bce per Mario Draghi. Tassi invariati - Qe da novembre : Ultimo Consiglio Direttivo della Bce per Mario Draghi, che dal 1° novembre consegna la presidenza a Christine Lagarde. Al termine, in un comunicato, Eurotower rende noto di aver lasciato i Tassi d’interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo zero, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,50%. Conferme anche sul fronte della forward guidance, come stabilito a settembre, sparisce il ...

Mario Draghi premier al posto di Giuseppe Conte? Il piano di Matteo Renzi - secondo Augusto Minzolini : secondo Augusto Minzolini la crisi del governo M5s-Pd non è poi così vicina come alcuni profetizzano. In estrema sintesi, secondo quanto riportato in un retroscena su Il Giornale, le minacce e i veti incrociati degli ultimi giorni - che hanno portato a pensare che già sulla manovra i giallorossi pot

Paolo Becchi contro Matteo Salvini : "Sull'euro posizioni come quelle di Mario Draghi - Lega normalizzata" : "L'euro è irreversibile, un tempo lo diceva Mario Draghi, oggi lo dice anche Matteo Salvini. L'operazione di quello che un tempo si chiamava 'il sistema' sta riuscendo: alla 'normalizzazione' del M5S doveva seguire quella della Lega". Per Paolo Becchi "nessuno dentro e fuori la Lega ha più intenzion

Silvio Berlusconi lancia Mario Draghi premier : "Intelligente e preparato. Se fosse disponibile..." : "Se Mario Draghi fosse disponibile ad assumere questa responsabilità di capo del governo, certamente è una persona preparata e intelligente e certamente può farlo in maniera adeguata". Silvio Berlusconi, intervistato da Alessandro Sallusti in occasione della kermesse di Forza Italia a Milano IdeeIta

Laurea honoris causa in economia per Mario Draghi alla Cattolica di Milano : L'11 ottobre a Milano, il presidente della BCE Mario Draghi, a poche settimane dal termine del suo mandato ha ricevuto una Laurea honoris causa dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. Durante la cerimonia, il banchiere centrale ha tenuto un discorso nel quale ha spiegato agli studenti quali sono le caratteristiche fondamentali che determinano una buona scelta di politica economica: conoscenza, coraggio e umiltà....Continua a leggere

Mario Draghi gonfia il petto : “L’Euro non è mai stato così popolare” : "L'euro è popolare come mai prima d'ora e il sostegno all'Unione europea è ai massimi dai tempi della crisi", ha dichiarato Mario Draghi - insignito della laurea honoris causa dall'Università Cattolica di Milano - in quella che si annuncia come una delle sue ultime uscite pubbliche da presidente della Bce,Continua a leggere

Mario Draghi : “La BCE ha agito per la crescita. Euro mai così popolare” : "L'Euro è popolare come mai prima d'ora e il sostegno all'Unione Europea è ai massimi dai tempi della crisi", ha dichiarato Mario Draghi - insignito della laurea honoris causa dall'Università Cattolica di Milano - in quella che si annuncia come una delle sue ultime uscite pubbliche da presidente della Bce,Continua a leggere

Mario Draghi dà le pagelle ai premier italiani : i voti da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi : Si è congedato dalla Bce dopo otto anni e durante il suo mandato ha assistito all'avvicendamento di sette governi in Italia da Silvio Berlusconi al Conte bis. In Mario Draghi l'artefice: la vera storia dell'uomo che ha salvato l' euro (Rizzoli Editore), scritto dai giornalisti Jana Randow e Alessand