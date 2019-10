Lecce | spari contro pregiudicato a Casarano | ferito un giovane di 28 anni

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) La cittadina di, nelse, torna nell'incubo delle sparatorie. Ieri sera, 25 ottobre, si è verificato, infatti, l'ennesimo grave fatto di cronaca. Alcuni sicari, al momento senza un nome, hanno sparato alcuni colpi di fucile, precisamente un Kalashnikov, all'indirizzo di Antonio Afendi, un 28enne casaranese. L'uomo è statoal collo e alla zona lombosacrale ed è stato trasportato presso il locale nosocomio in codice rosso, dove fortunatamente non è stato giudicato essere in pericolo di vita. I colpi d'arma da fuoco hanno danneggiato la vettura nella quale si trovava il 28enne, una Volkswagen Golf, colpendo anche gli infissi di alcuni ignari cittadini, residenti nei pressi del luogo della sparatoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione: per chi indaga non c'è dubbio, chi ha sparato voleva la morte dell'Afendi....