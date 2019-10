Juventus – Higuain in ospedale | Sarri tranquillizza i fan | “tornerà presto con noi”

Lecce-Juventus - Higuain trasportato in ospedale [FOTO] : Si è conclusa la seconda partita valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sorpresa nel match delle 15 con il pareggio della Juventus nella sfida contro Lecce, botta e risposta su calcio di rigore tra Dybala e Mancosu. Nel finale paura per Gonzalo Higuain, il Pipita si è scontrato con il portiere del Lecce, Gabriel Vasconcelos Ferreira, procurandosi una ferita sulla fronte. Al termine della partita l’attaccante della ...

Juventus – Paura per Higuain : l’argentino trasportato in ospedale dopo lo scontro col portiere del Lecce : Higuain trasportato in ospedale a Lecce dopo lo spaventoso scontro col portiere Gabriel Vasconcelos Ferreria Un 1-1 amaro per la Juventus oggi allo Stadio “Via del Mare” di Lecce. I bianconeri hanno pareggiato contro i salentini, salendo così a quota 23 a +2 dall’Inter che potrebbe riprendersi oggi la vetta della classifica. Intanto, la società e tutti i tifosi bianconeri vivono attimi di apprensione per le condizioni di ...

LIVE Lecce-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : vantaggio dei bianconeri con Higuain annullato dal Var! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17′ GOL annullato ALLA JUVENTUS! FUORIGIOCO SEGNALATO DAL Var! 16′ vantaggio dei bianconeri in maniera fortuita: Alex Sandro tira ma la conclusione è sbilenca e ci arriva El Pipita per primo ma posizione dubbia. 15′ GONZALO Higuain! vantaggio JUVENTUS! 1-0 MADAMA! 14′ Ammonito Calderoni per un pestone su Dybala nell’altra metà campo: primo cartellino del ...

Lecce-Juventus : fra i bianconeri non c'è Ronaldo - spazio a Higuain-Dybala : Nel prossimo turno di serie A una delle partite più attese è Lecce-Juventus. Le due formazioni sono pronte a sfidarsi per prendersi i tre punti e se da un lato l'undici di Sarri ha una qualità maggiore rispetto salentini va comunque evidenziato l'ottimo cammino fatto fin qui dalla squadra di Liverani. Il Lecce è una neopromossa che se la gioca sempre a viso aperto e lo conferma anche il pareggio strappato a San Siro contro il Milan nell'ultimo ...

Juventus-Lokomotiv Mosca probabili formazioni : Dybala preferito ad Higuain - riecco Matuidi! : JUVENTUS LOKOMOTIV Mosca- La Juventus si prepara al 3° appuntamento di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. Calcio d’inizio ore 21.00 e diretta tv su “Sky”. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, modulo ormai collaudato e pronto a confermarsi anche in chiave Europea. In porta farà ritorno Szczesny dopo la grande prestazione di Buffon contro […] L'articolo Juventus-Lokomotiv Mosca probabili formazioni: Dybala ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Ko Ramsey? Ecco la verità. Su Higuain e Dybala…” : JUVENTUS LOKOMOTIV Mosca Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus-Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida di domani. Sull’avversario: “L’insidia è quella di giocare contro una squadra che sta facendo un’ottima stagione. Stanno facendo benissimo in campionato, anche in […] L'articolo ...

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

Juventus - tra rinnovo e addio : cambia il futuro di Dybala e Higuain : Juventus – Dopo essere stati ad un passo dal lasciare la Juventus in estate, ora Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono pronti a blindare il proprio legame con i colori bianconeri ancora per altri anni. Secondo infatti quanto riportato da ‘Sportmediaset’, nei prossimi giorni potrebbero registrarsi passi in avanti in merito al rinnovo dei due attaccanti argentini. Juventus, Dybala-Higuain verso il rinnovo Il Pipita è in scadenza ...

Juventus - due ballottaggi verso il Bologna : Higuain - Dybala e Buffon - Szczesny : Quest'oggi la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la sfida contro il Bologna. Maurizio Sarri, questo pomeriggio, ha provato la formazione che schiererà domani e non dovrebbero esserci grandi novità, anche se al momento restano aperti due ballottaggi che verranno risolti solo dopo la rifinitura di sabato mattina. Al momento, il tecnico juventino sembra intenzionato a confermare gran parte degli uomini visti prima della pausa a ...