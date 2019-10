Giro d’Italia | Vincenzo Nibali | ‘Percorso equilibrato | tappa del Sestriere decisiva’

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Tra i pretendenti alla maglia rosa del2020 non dovrebbe mancare. Il campione siciliano ufficializzerà il proprio programma di corse nelle prossime settimane quando si riunirà per la prima volta con lo staff della sua nuova squadra, la Trek Segafredo, ma già ora circolano le voci di una probabile partecipazione al. Il vincitore delle edizioni 2013 e 2016 tornerebbe per andare a caccia del tris in una stagione che lo vedrà impegnato poi alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali in Svizzera, entrambi su percorsi molto impegnativi e adatti alle sue caratteristiche mentre non sembra prevista la sua presenza al Tour de France.: ‘Mi piace l’arrivo in salita nella prima settimana’ Anche se non ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione ald'Italia 2020,ha dato una prima analisi sommaria al percorso che è stato presentato ...

giroditalia : This is #Giro d'Italia 2020! | Ecco il #Giro d'Italia 2020! | Esto es el #Giro d'Italia 2020 | Voici le #Giro d'It… - giroditalia : ?? Check out our selection of the best photos from the 2020 #Giro d'Italia presentation! - giroditalia : The 2019 Giro d’Italia winner: it's @RichardCarapazM! | Il vincitore del Giro d'Italia 2019: @RichardCarapazM! | El… -