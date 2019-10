F1 | GP Messico 2019 | risultati e classifica FP3 Leclerc e Vettel davanti a tutti

F1 - orario d’inizio qualifiche GP Messico 2019 : tv - streaming - diretta Sky e differita TV8 : Il fine settimana del Gran Premio del Messico 2019 sale di colpi tra poche ore quando cominceranno le qualifiche sul tracciato di Città del Messico alle ore 21.00 italiane. Si profila una sessione molto intensa ed interessante con una sfida per la pole position abbastanza incerta che vedrà coinvolte le Ferrari di Vettel e Leclerc, le Mercedes di Hamilton e Bottas e la Red Bull di Verstappen. La scuderia di Maranello punta alla sesta pole ...

F1 - risultato FP3 GP Messico 2019 : Leclerc e Vettel volano davanti a tutti ma le Mercedes sono molto vicine : La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di F1 è stata caratterizzata dalla pioggia caduta durante la notte. Quando si è acceso il verde dei semafori l’asfalto si presentava molto scuro e umido, i piloti sono timidamente scesi in pista con gomma intermedia per cercare di asciugare più rapidamente possibile le traiettorie e iniziare il vero e proprio lavoro in vista della qualifica. Le condizioni sono rimaste però ...

LIVE F1 - GP Messico 2019 in DIRETTA : Ferrari all’attacco nelle FP3 - Leclerc e Vettel ci provano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Attenzione anche alle condizioni meteo perché le previsioni parlano di possibile pioggia durante le qualifiche. 16.30 Trenta minuti all’inizio delle prove libere 3. 16.28 Le Ferrari hanno fatto capire di essere molto veloci sul giro secco mentre c’è ancora da lavorare sul passo gara dove Mercedes e Red Bull sembrano essere leggermente migliori. Vedremo come si svilupperanno ...

Carlos Sainz F1 - GP Messico 2019 : “Sembra che la cosa più importante di questo weekend sia il graining delle gomme” : Al termine della prima giornata delle prove libere Carlos Sainz ha parlato al sito iberico Marca.com, al quale ha tracciato il bilancio del venerdì del GP del Messico di F1, chiuso con l’ottavo tempo, nonostante un ultimo tentativo con gomme soft al di sotto delle attese del pilota. Una giornata positiva, nonostante una conclusione non all’altezza: “Penso che sia stato un altro venerdì solido. Non abbiamo finito nel miglior ...

F1 Messico 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Ferrari e Red Bull meglio di Mercedes sul circuito di Città del Messico (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8). Era previsto, si è constatato almeno sul giro secco nel venerdì di prove libere del quart' ultimo Gp stagionale, che vede Sebastian Vettel segnare il miglior tempo con 1'16«607, un decimo più veloce di Max Verstappen e quattro abbondanti su Charles Leclerc. Un pò più staccate le ...

F1 - GP Messico 2019 : la pre-tattica stucchevole di Toto Wolff. Mercedes finge preoccupazione per il 2020-2021 : un film già visto : La Mercedes non solo è imbattibile in pista, ormai da sei anni, ma lo è anche nella pre-tattica. Ma, se da un lato è Lewis Hamilton a fare la differenza, nelle cosiddette “mani avanti” è Toto Wolff, team principal della scuderia di Brackley. Ormai lo conosciamo perfettamente il 47enne viennese. Quando c’è da eleggere un favorito, sceglie sempre gli avversari. Quando c’è da sottolineare una vettura performante, non è mai ...

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - questa volta non puoi sbagliare! SF90 super a Città del Messico - occorre capitalizzare : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere del GP del Messico 2019 di Formula 1, ribadendo ancora una volta che lo status della Ferrari sul giro secco è ormai quello della favoritissima. L’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore delle ultime due edizioni della corsa qui, si è confermato in piena sintonia con l’Autodromo Hermanos Rodriguez mentre i campioni del mondo della Mercedes si sono fermati, per ...

F1 - qualifiche GP Messico 2019 : Ferrari favorita ma Verstappen è pronto a rovinare la festa : Il venerdì di prove libere del GP del Messico 2019 di Formula 1 si è chiuso ancora una volta con un sorriso per la Ferrari. La scuderia di Maranello, dalla pausa estiva in avanti, è stata quasi sempre la vettura da battere sul giro secco e anche su un circuito certamente più adatto alle caratteristiche della SF90 come l’Autodromo Hermanos Rodriguez è sembrata fin da subito decisamente in palla. Il miglior tempo di giornata è stato portato ...

Formula 1/ Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Messico 2019 : Formula 1 Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Messico 2019 Città del Messico: gli orari tv, come seguire le due sessioni oggi, 26 ottobre.

Formula 1 - Gp Messico 2019 : orari Sky e Tv8 - dove vedere in tv e streaming : dove vedere il weekend di Formula 1 in diretta tv, differita e streaming? Ecco gli orari del Gran Premio del Messico su Sky...

LIVE F1 - GP Messico 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Ferrari per continuare a volare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 – Classifica tempi prove libere 1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez prende il via il sabato della prova messicana con i sessanta minuti della FP3 che permetterà a piloti e team di apportare le ultime modifiche ...