Dopo la Juve | frena anche l' Inter | Lukaku non basta | 2-2 con il Parma

Juventus – Paura per Higuain : l’argentino trasportato in ospedale Dopo lo scontro col portiere del Lecce : Higuain trasportato in ospedale a Lecce dopo lo spaventoso scontro col portiere Gabriel Vasconcelos Ferreria Un 1-1 amaro per la Juventus oggi allo Stadio “Via del Mare” di Lecce. I bianconeri hanno pareggiato contro i salentini, salendo così a quota 23 a +2 dall’Inter che potrebbe riprendersi oggi la vetta della classifica. Intanto, la società e tutti i tifosi bianconeri vivono attimi di apprensione per le condizioni di ...

Scandalo Inter-Juve - festino a luci rosse Dopo il match : calciatori scatenati con modelle e fiumi di champagne : Emergono dettagli clamorosi dopo la partita di campionato tra Inter e Juventus, partita andata in scena il 6 ottobre a San Siro, 1-2 il risultato finale per la squadra di Maurizio Sarri grazie ai gol di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, per la squadra di Antonio Conte gol del momento pareggio di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Nel frattempo emerge uno Scandalo clamoroso, la notizia è stata lanciata da Dagospia e parla di un festino a ...

Juventus - tesoretto sul mercato Dopo l’aumento di capitale : tutti i nomi da sogno per il futuro [FOTO] : Nel calcio si dice spesso: “Vincere aiuta a vincere”. E invece “comprare aiuta a comprare” lo avete mai sentito? Effettivamente non è una frase che sentiamo mai pronunciare in ambienti calcistici. Ma se ti chiami Juventus, ad oggi, puoi gridarlo ai quattro venti. Sì, perché l’approvazione dell’aumento di capitale ha permesso al club bianconero di allinearsi ai top europei. 300 milioni in più per le ...

Juventus - Dopo l'accordo con Jeep il valore della maglia sale a quasi 100 milioni : Ieri, in casa Juventus si è tenuta l'assemblea degli azionisti che ha dato il suo assenso all'aumento di capitale da 300 milioni. Andrea Agnelli nel corso dell'assemblea ha anche sottolineato che punta ad aumentare sempre di più il valore del club a livello mondiale. La crescita della Juve si vede anche in termini di sponsor. Infatti, sempre nella giornata di ieri, il club bianconero e la Jeep hanno comunicato un aumento di 25 milioni annui ...

Calciatori "festeggiano" Dopo Inter-Juventus/ Dagospia "Sollazzi segreti con modelle" : Calciatori "festeggiano" dopo Inter-Juventus: la bomba di Dagospia, che parla di "sollazzi segreti con modelle russe" e di un ex giocatore sposato che...

Mercato Juventus : conferma importante - Dopo CR7 altro colpo super : Mercato Juventus – E’ una Juventus che ha voglia di diventare ancora più forte quella dipinta dal numero uno bianconeri Agnelli. A margine dell’Assemblea degli azionisti, durante la conferenza stampa, Andrea Agnelli è stato chiarissimo ed ha fugato ogni dubbio. L’obiettivo della società piemontese è quello di diventare ancora più forte di quanto non lo sia, e proprio per tale motivo, è previsto un ulteriore aumento di ...

Juventus - subito al lavoro Dopo la UCL : contro il Lecce potrebbe riposare CR7 : Non c'è un attimo di sosta per la Juventus che deve già mettere in archivio la notte di Champions League per pensare ai prossimi impegni. Infatti, sabato alle ore 15, la squadra di Maurizio Sarri sarà in campo per affrontare il Lecce. Per questo match non è da escludere che l'allenatore juventino possa fare del turnover, un turnover che potrebbe coinvolgere anche Cristiano Ronaldo. Infatti, non è da escludere che CR7 possa riposare visto che ...

Mercato Juventus : Dopo la Champions sorpresa a centrocampo : Mercato Juventus – La società bianconera è pronta al colpaccio. I dirigenti della squadra piemontese, sono pronti a fare un “torto” alla Roma. L’idea di Fabio Paratici, è quella di riuscire a portare nel capoluogo piemontese, uno dei migliori prospetti che il calcio italiano ha messo in mostra negli ultimi anni. Il nome risponde a quello del talento della società capitolina, Nicolò Zaniolo. Il ragazzo, finito alla Roma ...

Juventus – Sarri con i piedi per terra Dopo la vittoria sul Bologna e sull’incontro con Mihajlovic svela : “sono raffreddato e…” : Maurizio Sarri commenta la prestazione della Juventus dopo la vittoria contro il Bologna allo Stadium La Juventus sorride allo Stadium: grazie alla reti di Ronaldo e Pjanic i bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna di Mihajlovic, consolidando il loro primo posto in classifica. “Abbiamo fatto bene ma non bisogna gestire le partite, non bisogna gestire i risultati e non bisogna gestire le energie perchè poi ti possono succedere ...

Juventus – Pjanic soddisfatto Dopo la vittoria sul Bologna : “ci hanno messo in difficoltà - ma abbiamo meritato di vincere” : Pjanic sorride dopo la vittoria di questa sera contro il Bologna: le parole del bosniaco La Juventus ha conquistato oggi altri 3 preziosi punti, con la quinta vittoria consecutiva. I bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna col punteggio di 2-1 allo Stadium, grazie alle reti di Ronaldo e Pjanic. “Avevo già visto il Bologna, è una squadra ben messa in campo e che ci ha messi in difficoltà. Alla fine, però, abbiamo meritato di ...

Juve - Dopo la sosta è alta la concentrazione verso le sfide con Bologna e Lokomotiv Mosca : La Juventus in estate ha affidato la gestione della squadra a Maurizio Sarri con l'intento di dare uno scossone ad un gruppo, diventato ormai abitudinario. Il bilancio di questo scorcio di stagione è positivo, soprattutto per il piglio con il quale i bianconeri sono riusciti a vincere contro l’Inter riprendendosi la vetta della classifica. Il successo riportato nel derby d'Italia ha messo le cose in chiaro sul ruolo dei nerazzurri, che adesso ...

Roberto Baggio : 'Ci furono tre giorni di guerriglia Dopo la mia cessione alla Juventus' : Uno dei più forti numeri 10 della storia del calcio italiano, ha deliziato milioni di tifosi italiani, in particolar modo nei mondiali di Italia 90 e di Usa 94: parliamo di Roberto Baggio, vero e proprio simbolo del calcio italiano negli anni Novanta. Di recente si è ritornato a parlare di Baggio in occasione dei 110 anni del Bologna Calcio, evento in cui l'ex giocatore è stato invitato dalla società emiliana. Altro invito ricevuto è stato ...

Juventus - il pagellone Dopo sette giornate : Ronaldo e Higuain i migliori : La Juventus ha battutto l'Inter per 2 a 1 nell'ultima giornata della Serie A, disputando una grande partita risolta da un colpo di Gonzalo Higuain. Maurizio Sarri può ritenersi soddisfatto dai suoi ragazzi che stanno iniziando a capire il suo gioco. I migliori in questo inizio di stagione sono sicuramente stati Ronaldo e Higuain. Bene Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain sempre decisivi dopo sette giornate di campionato si può provare a fare un ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità Dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...