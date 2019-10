Chiara e Valentina Ferragni come Cora e Marilù nel promo di Lines è Il web sbotta

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Serena Granato Nelle ultime ore fa discutere molto la parodia registrata in video dalle sorelledeloriginariamente ripreso dalle gemelle de Il collegio 3,Fazzini Dopo aver presentato alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia il flim biopic dal titolo Unposted,è tornata a far parlare di sé. Questa volta a far discutere sul conto della consorte di Fedez è la sorella della stessa bionda webstar,, che si è attivata su TikTok - il social network che fa tanto tremare in termini di accessi e movimenti il social ideato da Mark Zuckerberg, Instagram- proponendo in video un remake del simpaticorealizzato da due protagoniste de Il collegio. Quest'ultimo è un reality show, giunto alla quarta edizione ambientata nel 1982 e trasmesso su Rai 2. Il collegio si prefigge di far ...

