Umbria | Di Maio | ' laboratorio per patto civico | no test nazionale'

Umbria - Di Maio : patto civico è terza via : 13.45 "Nella lotta all'evasione bisogna uscire dal cliché del commerciante e dell' artigiano. Finalmente la Manovra e il decreto fiscale cominciano a toccare gli intoccabili:chi emette fatture false.Non solo li colpiamo col carcere ma anche con la confisca per sproporzione. Facciamo un po' di giustizia sociale". Lo ha detto il leader 5S Di Maio all'iniziativa di maggioranza a Narni. Il 'patto civico' su Bianconi in Umbria (i partiti ...

Umbria - Di Maio : “Lavorare a progetto comune è già vittoria. Patto civico è terza via con eccellenze che non rispondono a partiti” : “In questa campagna è venuto fuori un senso di comunità tra di noi inaspettato. Con lo stesso spirito di comunità che abbiamo portato avanti questo mese credo che abbiamo portato avanti varie iniziative di governo. Lavorare insieme per un progetto comune è già una vittoria”. Lo ha detto a Narni il capo politico M5S Luigi Di Maio parlando delle Regionali in Umbria a sostegno di Vincenzo Bianconi. “Lo dico ai cittadini umbri ...

Conte - Di Maio - Zingaretti e Speranza insieme a Narni per salvare l’Umbria da chi “semina odio” : "Io credo che questa alleanza politica non sia una parentesi, ma che possa rappresentare un investimento strategico per il futuro, che dia risposte, che sia un’alternativa credibile e concreta. A me non interessa chi semina odio ma risolvere i problemi reali dei cittadini", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, all'evento a Narni, in Umbria, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di ...

Regionali Umbria. Di Maio - Conte - Zingaretti - Speranza insieme per il candidato civico Bianconi : la prima foto di gruppo Pd-M5s-Leu : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ma anche Roberto Speranza. La prima foto di gruppo dei leader M5s, Pd e Leu mai stata staccata è arrivata per sostenere il candidato civico alle Regionali in Umbria Vincenzo Bianconi. L’evento, organizzato a Narni per presentare la manovra economica, rappresenta un momento molto significativo per i giallorossi che, neanche due mesi dopo l’avvio del Conte 2, si preparano a testare ...

Elezioni Umbria - Di Maio annuncia evento di coalizione per la chiusura della campagna elettorale. Italia Viva : “Noi non ci saremo” : Ci sarà Di Maio, che l’ha annunciata e la sta organizzando. Ci sarà il premier Conte, idem il segretario del Pd Nicola Zingaretti. E ha confermato la sua presenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza, in rappresentanza di Leu, azionista di minoranza del governo giallo rosso al pari di Italia Viva di Matteo Renzi. Che, però, sarà assente. Per motivi politici, perché “non siamo candidati”. E così l’assenza dei ...

Di Maio annuncia un evento in Umbria con Zingaretti e Speranza : "Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di governo, per spiegare la manovra". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio, a margine di una visita al cantiere della Terni-Rieti. "Inviteremo anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - ha aggiunto parlando con i giornalisti - insieme al segretario del PD Nicola Zingaretti, al ministro ...

Sondaggi Lega sulle regionali in Umbria - "Salvini oltre il 30%". Di Maio - è un suicidio : "M5s sotto il 10%" : sulle scrivanie dei big leghisti girano Sondaggi entusiasmanti alla vigilia delle regionali in Umbria. Secondo un indiscreto di Dagospia, dalle parti di Matteo Salvini si aspettano "un risultato superiore al 30%", condizione indispensabile per portare alla vittoria la candidata governatrice Donatell

Luigi Di Maio annuncia "un evento di coalizione col Pd" prima del voto in Umbria e chiama Matteo Renzi : Mancano pochi giorni, anzi poche ore, al voto in Umbria. E il nuovo patto M5s-Pd sente odor di sconfitta. Lo sentiva da tempo, tanto da presentarsi in coalizione pur di provare a schivare la disfatta. E ora, a ridosso del voto, ecco che Luigi Di Maio lancia un evento di coalizione. Tutti insieme app

Di Maio a Pd : patti?Per ora solo Umbria : 15.32 "Non sono in questo momento all'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali" con il Pd oltre quello siglato per le elezioni in Umbria. Così il capo politico del M5S, Di Maio, replica alla proposta avanzata da Zingaretti di un'alleanza di largo respiro. "A me più che i patti interessano i fatti. Il patto in Umbria con Zingaretti è che se vince Bianconi nessun assessore sarà delle forze politiche", spiega il ministro degli ...

Umbria : Di Maio - 'Bianconi attaccato perché fa paura' : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) - "Vincenzo Bianconi fa paura, altrimenti non riceverebbe gli attacchi che sta ricevendo da tutti". Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Foligno a proposito delle prossime elezioni in Umbria.

Vertice tra Zingaretti e Di Maio : le elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo Renzi : La sera di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per parlare della stabilità del nuovo governo: sul tavolo della discussione il problema della figura di Matteo Renzi e le elezioni regionali, specialmente in Umbria, dove si vota il prossimo 27 ottobre. Mentre si discute dell'intesa fra le due parti in Umbria, continuano infatti i malumori di molti pentastellati che non approvverebbero ulteriori alleanze con i ...