Standard & Poor’s conferma rating dell’Italia | BBB | l’outlook resta negativo

Argentina - Standard & Poor’s dopo la richiesta di ristrutturazione del debito : “Paese in default tecnico” : Per Standard & Poor’s l’Argentina è in default tecnico. L’annuncio arriva all’indomani della richiesta del governo Macri di ristrutturazione di 101 miliardi di dollari di debito, che per la società di rating si configura come un “mancato rispetto dei tempi di pagamento accordati“. S&P aggiunge comunque che questa analisi, “sostenuta dalla impossibilità per l’Argentina di collocare titoli a breve ...