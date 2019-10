S&P conferma rating Italia a 'BBB'

Standard & Poor's hato ildell'a 'BBB'. L'outlook è negativo. Lo annuncia l'agenzia di. "La debole crescita reale e nominale rimane il principale rischio a medio termine per l'affidabilità creditizia dell'e per il suo percorso fiscale", si legge in una nota di S&P. E si sottolinea che "invece di spendere, le famiglie e le aziendene continuano a costruire risparmi precauzionali, complicando gli sforzi del settore pubblico per ridurre il debito"(Di venerdì 25 ottobre 2019)