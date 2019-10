Salvini | contro Conte solo mugolii Mi sa che la ‘Bestia’ è andata fuori giri

Omicidio a Roma - scontro sulla sicurezza. Salvini : «Colpa dei tagli». Ira di Conte : «Miserabile» : Roma Ormai è una costante. Presidente del Consiglio e leader dell'opposizione duellano come un tempo accadeva solo in piena campagna elettorale delle elezioni politiche. Invece tra due...

Matteo Salvini contro preti - insegnanti e magistrati : “La smettano di fare politica” : L'ex ministro dell'Interno non accetta le contestazioni durante un'iniziativa elettorale vicino a Perugia. Poi Salvini attacca anche l'alleanza giallorossa, che correrà insieme per le elezioni in Umbria: "Hanno capito che quello di domenica è un voto politico e sanno che prenderanno una mazzata che se la ricorderanno per 50 anni. Li spianiamo".Continua a leggere

Ragazzo ucciso a Roma - Conte contro Salvini : “Miserabile - chi specula mi fa arrabbiare” : “Chi specula in questo modo in campagna elettorale è un miserabile”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde così alle parole di Matteo Salvini che sulla vicenda del 24enne ucciso a Roma aveva detto: “Fa male vedere l’insicurezza che regna nella capitale, guidata dal M5s, e dopo i tagli alle forze dell’ordine decise da Conte, Zingaretti e Renzi“. L'articolo Ragazzo ucciso a Roma, Conte contro ...

Ragazzo ucciso a Roma - Conte contro Salvini : “Chi specula mi fa arrabbiare - è da miserabile” : “Chi specula in questo modo in campagna elettorale è un miserabile”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde così alle parole di Matteo Salvini che sulla vicenda del 24enne ucciso a Roma aveva detto: “Fa male vedere l’insicurezza che regna nella capitale, guidata dal M5s, e dopo i tagli alle forze dell’ordine decise da Conte, Zingaretti e Renzi“. L'articolo Ragazzo ucciso a Roma, Conte contro ...

Sull'omicidio di Luca Sacchi si consuma un nuovo scontro Conte-Salvini sulla sicurezza a Roma : Il mondo della politica si infervora sull’omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa in zona Colli Albani mentre cercava di difendere la fidanzata. sulla tragedia si consuma l’ennesimo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia”, ha dichiarato il leader ...

Giuseppe Conte contro Matteo Salvini sul ragazzo ucciso a Roma : "Miserabile - specula per aumentare i consensi" : Il premier Giuseppe Conte ha attaccato Matteo Salvini sull'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo assassinato a Roma dai rapinatori che gli hanno sparato alla testa per aver cercato di difendere la sua fidanzata. "Se qualcuno si permette di fare speculazione in campagna elettorale su un episodio del ge

Ragazzo ucciso a Roma - il premier Conte contro Salvini : “Miserabile fare speculazioni in campagna elettorale” : “Se qualcuno si permette di fare speculazioni su un fatto del genere in campagna elettorale lo trovo miserabile”. È il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che interviene sulle dichiarazioni dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per la morte di Luca Sacchi, il 24enne, ucciso durante un tentativo di rapina a Roma. “Se qualcuno si permette di fare speculazioni, io lo trovo miserabile: ci si può ingraziare ...

Lega : Salvini - ‘pressione a 110-130 - colesterolo sotto controllo’ : Roma, 24, ott. (Adnkronos) – La pressione “è a 110-130”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Un giorno da pecora’. “Quando mi hanno ricoverato per la colica renale -ha aggiunto- avevo 110-170. colesterolo e trigliceridi sono sotto controllo, anche se mi hanno sconsigliato i formaggi più buoni. L’importante è che non mi tolgano le castagne”, mentre un bicchiere di vino è concesso. Quanto al ...

Rai - la Lega nel CdA contro Report su Salvini-Russia : "Violata la par condicio" : I due consigliere di centrodestra del CdA della Rai, riunitosi oggi a Roma, hanno duramente criticato il servizio di Report sui Legami tra il leader leghista Matteo Salvini e la Russia, un lungo Reportage che ha portato alla luce quanto profondi e datati nel tempo siano i Legami tra la Lega e Russia.A tuonare contro quel servizio sono stati oggi il consigliere in quota Lega, Igor De Biasio, e quello in quota Fratelli d'Italia, Gianpaolo ...

Fabio Fazio contro Salvini e la Lega : «Incredibile che non accada niente dopo la puntata di Report di ieri» : Non cita mai Matteo Salvini. Ma neanche Savoini o la Lega Nord. Ma il significato del tweet di Fabio Fazio è chiarissimo. Il conduttore Rai, in un video alLegato ad un suo “cinguettio”, esorta i suoi follower a guardare la puntata di Report andata in onda lunedì sera, e, in parte, dedicata ai rapporti tra Matteo Salvini e il suo partito e la Russia e la destra religiosa degli Stati Uniti d’America. «Mi permetto di consigliarvi ...

Fabio Fazio contro Salvini e la Lega : «Incredibile che non accada niente dopo la puntata di Report di ieri» : Non cita mai Matteo Salvini. Ma neanche Savoini o la Lega Nord. Ma il significato del tweet di Fabio Fazio è chiarissimo. Il conduttore Rai, in un video alLegato ad un suo...

Scontro a colpo di tweet tra Salvini e chef Rubio - il cuoco di Frascati “Ti incontrerò e ti farò vergognare d’esistere” - il leader della Lega “E’ ufficiale - bisogna riaprire i manicomi” : Uno Scontro senza precedenti quello che avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri su Twitter tra Matteo Salvini e lo chef di Frascati, chef Rubio. A iniziare le danze è stato lo chef di Frascati con il seguente tweet contro Matteo Salvini: “Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere”. La risposta del leader leghista non si è fatta di certo attendere. Salvini ha duramente replicato affermando che ...

Durissimo scontro Salvini-Conte - il leader leghista “Mai più bambini rubati alle mamme e ai al papà - al governo chi ha le mani sporche di sangue” - la risposta del Premier “Stia zitto” : Dal palco di Roma Salvini non ha risparmiato nessuno. Davanti a circa 200 mila fan ha attaccato duramente il governo e in particolare il suo Premier, Giuseppe Conte. Matteo Salvini a Roma è stato l’autore di due interventi, il primo d’apertura alla manifestazione del centrodestra unito che ha visto la partecipazione di gente proveniente da tutte le regioni d’Italia e poi di chiusura intorno alle 17. Proprio il suo ultimo intervento è ...

Bruno Vespa : "Maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont