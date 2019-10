Perché le Regionali in Umbria sono una trappola

Perché la sfida di Conte a Salvini va ben oltre le regionali in Umbria : Al leader della Lega e suo ex ministro dell'Interno, il premier rimprovera di essersi sottratto alla richiesta di chiarimenti sul cosiddetto Moscagate. Ma il destinatario del messaggio di Conte non è solo il leader dell'opposizione ma anche (e soprattutto) Luigi Di Maio e Matteo Renzi

Regionali - ecco Perché l’Umbria è strategica (anche se ha solo 703 mila elettori) : Domenica si vota. L’esito della sfida tra Vincenzo Bianconi e Donatella Tesei potrebbe anche condizionare il governo. Salvini: «Test nazionale importantissimo»

Regionali Umbria - Di Maio : “Patto civico con Pd possibile Perché situazione emergenziale. Nessun automatismo in altre regioni” : In Umbria si è arrivati al ‘Patto civico’ tra Pd e M5S perché “c’era una situazione emergenziale, un’emergenza politica: una giunta uscente coinvolta in un’inchiesta e il Partito democratico che era stato commissariato”. Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, incontrando la stampa a New York, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Noi abbiamo voluto proporre un patto ...