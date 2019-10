L’imminente corsa allo sfruttamento lunare

Fonte : wired

(Di venerdì 25 ottobre 2019) La Luna è tornata al centro dell’attenzione, grazie al cinquantesimo anniversario dell’allunaggio caduto lo scorso 20 luglio, ma anche per via degli annunci della Nasa circa l’attesissimo ritorno nel 2024. L’interesse per il satellite terrestre, da parte di agenzie spaziali e compagnie del settore, è alto, anche se si guarda alla possibilità di compiere diverse attività a scopo di lucro, come quelle estrattive sulla superficie. In questo video Angel Abbud-Madrid, direttore del Center for Space Resources alla Colorado School of Mines, illustra i potenziali scenari a cui le attività dipotranno dare luogo. Abbud-Madrid spiega che l’attenzione per le risorse lunari non è certo nuova, ma a differenza del passato oggi si guarda a prospettive un po’ più ambiziose: gli astronauti che torneranno sul satellite non ci staranno poche ore, ma ...