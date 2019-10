I saluti fascisti dei laziali a Glaasgow

Lazio-Rennes - identificati i 20 responsabili dei saluti fascisti. La Lazio fa ricorso alla Uefa : Venti tifosi (tra cui 6 minori) sono stati denunciati come autori dei saluti fascisti durante Lazio-Rennes dello scorso 3 ottobre. Sono stati identificati dalla digos. La Lazio, scrive il Corriere dello Sport, farà ricorso all’Uefa per la chiusura della Curva Nord per la partita del 7 novembre contro il Celtic. Il club cercherà di tutelare la maggioranza dei suoi tifosi, mostrando di aver lavorato per isolare e punire i colpevoli. La partita ...

saluti fascisti - la Uefa chiude la Curva Nord della Lazio : La sentenza della Uefa per la Lazio dopo i Saluti fascisti della Curva Nord dell’Olimpico in occasione della partita contro il Rennes è arrivata. Chiusura della Curva per Lazio-Celtic, prevista il 7 novembre, il resto dello stadio resta aperto. La sentenza La sentenza è arrivata nella serata di ieri. Fa riferimento ai settori 46, 47, 48 e 49, in pratica tutta la Curva Nord, che viene punita per il gesto di una trentina di tifosi sulla cui ...

saluti fascisti durante Lazio-Rennes - la Uefa decide oggi. Lotito spera nello sconto di pena : La decisione dell’Uefa per quanto accaduto durante Lazio-Rennes, con i Saluti fascisti in Curva Nord, arriverà questa mattina. La Uefa avrebbe dovuto decidere il 17, poi la sentenza è stata anticipata. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, spera in uno sconto di pena, visto che il club ha immediatamente condannato il comportamento di parte della sua tifoseria e anche collaborato ad individuare i colpevoli. La Lazio ha collaborato da ...

Gli ultras della Lazio sfidano Lotito che vuole daspare i saluti fascisti : Le telecamere dell’Olimpico hanno già individuato i tifosi laziali responsabili dei saluti fascisti durante Lazio-Rennes. La Uefa aveva già aperto un fascicolo sulla questione, stabilendo la discussione per il 17 ottobre. La Lazio, però, ha collaborato immediatamente, per evitare di essere penalizzata oltremodo per la stupidità di pochi. Il club biancoceleste si è dichiarato pronto a costituirsi parte civile e intanto allontanerà subito i ...