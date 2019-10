Huawei Assistant è l’alternativa a Google Assistant per gli smartphone Huawei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) L’ormai ben noto bando statunitense controha obbligato l’azienda cinese a correre ai ripari per offrire agli utenti alternative ai servizi di. Uno di questi è l’assistente vocale, a cui adesso c’è l’alternativa. È stato annunciato in occasione della presentazione di Mate 30 e Mate 30 Pro, ora è disponibile per chi vuole provarlo. È compatibile con glie Honor aggiornati almeno alla versione EMUI 9.1, e per scaricarlo è sufficiente collegarsi al sito dedicato, scaricare e installare l’APK. Per procedere è necessario attivare l’impostazione “Consenti installazione da sorgenti sconosciute”, che in questo caso non mette a rischio la sicurezza del prodotto. Si ricorda che l’applicazione si può disinstallare in qualsiasi momento. Terminata l’installazione, apparirà la schermata dedicata. ...

