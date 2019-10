Honduras,chieste dimissioni Hernandez

Violente proteste inper ledel presidente. Nella capitale Tegucicapla i manifestanti hanno bloccato le strade dando alle fiamme pneumatici e rotto finestre durante scontri in centro.Le proteste sono esplose dopo che il fratello minore diè stato condannato per traffico di droga a New York.Il presidente ha negato fermamente la validità della condanna.Secondo è arrivato Salvador Nasralla, un personaggio tv a capo di una coalizione che chiede al presidentedi dimettersi.(Di venerdì 25 ottobre 2019)