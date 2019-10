E’ possibile prevedere i terremoti? Ecco cosa rivelano le onde di gravità interne poco

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Se oggi è imun terremoto, gli studiosi sono alla costante ricerca di modelli predittivi sempre più efficienti. Con questo obiettivo, un team internazionale di ricercatori, dell’HSE University e del Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences, ha scoperto che i parametri delledipossono variare cinque giorni prima di un evento sismico. I risultati dello studio, pubblicati sulla ‎ rivista Doklady Earth Sciences‎‎, potrebbero aiutare a mettere a punto metodi previsionali di breve termine. ‎ ‎Gli scienziati – spiega Global Science – sono oggi in grado didisastri senza però determinare la tempistica precisa dell’evento. L’elenco dei fenomeni precursori, ovvero le anomalie e i processi geofisici nelle regioni sismicamente attive, viene costantemente aggiornato in attesa di avere previsioni a breve termine ...

