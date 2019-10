Calcio | fedeli gratis allo stadio per le partite in casa del Palermo 2

Calcio : fedeli gratis allo stadio per le partite in casa del Palermo : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - fedeli gratis allo stadio per le partite casalinghe del Palermo. E' quanto prevede l'accordo presentato questa mattina dal presidente del Palermo Calcio Dario Mirri durante un incontro in Curia. Ad ogni partita in casa della squadra rosanero, 25 fedeli ciascuno di due