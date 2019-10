Sofia Goggia | Dagli uomini si impara | quando ti alleni con loro migliori

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “siticonsempre”. A parlare è, 26 anni, la sciatrice azzurra oro in discesa ai Giochi del 2018 e vincitrice di due mee mondiali.ha rilasciato un’intervista a La Stampa alla vigilia della partenza della coppa del mondo di sci alpino, in programma da sabato 26 ottobre. Ha parlato delle sue sensazioni prima di cominciare la stagione invernale e di come spesso, per migliorarsi, sinon con le donne, ma con la squadra maschilesi sente fisicamente e psicologicamente in forma per l’inizio delle nuove gare. E le sembra anche di essere più tranquilla rispetto agli scorsi anni. Si legge sulla Stampa: “Sto vivendo un momento di calma particolare, mi sento tonica ma molto tranquilla. Sarà perché in questa stagione non ci sono né Mondiali ...

