Sanità | maxi-truffa a Udine | arrestate 8 persone

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Otto arresti, perquisizioni, sequestri per un totale di dieci milioni di euro nell’ambito di un procedimento in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Le Fiamme Gialle di, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato otto, tra cui un noto imprenditore friulano, Massimo Blasoni, fondatore e guida di Sereni Orizzonti, la prima azienda italiana per crescita nel settore della costruzione e gestione di Residenze Sanitario Assistenziali per anziani perlopiù non autosufficienti. La GdF: percepiti illecitamente contributi pubblici per oltre 10 milioni Secondo l'accusa, la società ha percepito illecitamente contributi pubblici per oltre 10 milioni di euro, presentando alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti rendicontazioni non veritiere in ...

