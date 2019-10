Per Microsoft ricavi e utili in forte crescita grazie al cloud

The Initiative : lo studio di Microsoft al lavoro su un "progetto follemente ambizioso" probabilmente Per Xbox Scarlett : Oltre ai diversi studi acquisiti da Microsoft in tutto questo tempo, la società ha creato uno studio totalmente nuovo, chiamato The Initiative, che, a quanto pare, sta lavorando ad un nuovo "folle ed ambizioso gioco" probabilmente dedicato alla console next-gen, ovvero Xbox Scarlett.E' praticamente da luglio che il team di sviluppo è alla ricerca di nuovo personale dedicato a questo progetto e non molto tempo fa su internet è apparso addirittura ...

Microsoft Surface Duo potrebbe avere una grossa mancanza Per il suo arrivo : In occasione di un evento a Berlino, Panos Panay è tornato ad occuparsi di Microsoft Surface Duo e Surface Neo, anticipando che potrebbero non avere il 5G

Microsoft ci spiega come vengono selezionati i giochi Per Xbox Game Pass : Durante un panel al PDXCon 2019, Chris Charla, senior director di ID Productions di Microsoft, ha parlato di Xbox Game Pass.A Charla è stato chiesto di spiegare come Microsoft cura l'elenco dei giochi che entrano nel servizio.Ha spiegato che, naturalmente, si tratta di titoli che devono divertire e in genere sono giochi di alto livello, ma Microsoft punta anche ad avere un buon mix di generi sulla piattaforma.Leggi altro...

“Android è il miglior OS Per smartphone” : Panos Panay di Microsoft ne è sicuro : Panos Panay conferma ancora una volta che Android è l'unico OS valido per il nuovo Surface Duo L'articolo “Android è il miglior OS per smartphone”: Panos Panay di Microsoft ne è sicuro proviene da TuttoAndroid.

Microsoft svela nuovi filtri Per bloccare i contenuti tossici su Xbox Live : Microsoft ha svelato il suo nuovo filtro per i contenuti Xbox, parte dello sforzo costante della società per combattere la tossicità online.Come descritto su Xbox Wire, i nuovi filtri di testo Xbox vi consentiranno di personalizzare il Livello di contenuti offensivi a cui sarete esposti nei messaggi privati. Questa funzione arriverà a profili utente, club e feed delle attività in un secondo momento.Potete trovare il filtro del contenuto Xbox ...

Microsoft annuncia un nuovo sistema Per il filtraggio della chat su Xbox One : Microsoft annuncia l’arrivo di nuove opzioni per filtrare i messaggi testuali e in futuro vocali nelle chat Xbox One pubbliche e private, attraverso l’introduzione di un sistema che si prefissa l’obiettivo di combattere il bullismo online. Nuovi filtri per la chat su Xbox One Il nuovo sistema prevede 4 tipologie di filtri che potranno essere selezionati da ciascun giocatore a seconda delle proprie esigenze, e ...

Mike Ybarra ha lasciato Microsoft Per Activision Blizzard? : Dopo una lunga avventura durata 20 anni, Mike Ybarra, vicepresidente di Microsoft Xbox lascia l'azienda, alla ricerca di nuove opportunità. Ma solo dopo un giorno l'annuncio, alcune voci di corridoio indicano un nuovo inizio ad Activision Blizzard. Non capita spesso di vedere persone in posizioni di prestigio all'interno di aziende come Microsoft o Sony che lasciano il loro posto.Comunque sia, dopo l'annuncio, i fan hanno iniziato a curiosare ...

Microsoft e Indire insieme Per portare Minecraft : Education Edition nelle scuole italiane : In occasione di Didacta, importante appuntamento fieristico italiano dedicato mondo della scuola, Microsoft rinnova la partnership con Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, nell’ambito del progetto Mineclass con l’obiettivo di promuovere la sperimentazione di Minecraft: Education Edition nelle scuole italiane. Dopo il successo dello scorso anno – che ha visto la partecipazione di 170 docenti in ...

Microsoft Outlook Per Android si aggiorna con tante novità - anche Per gli smartwatch Samsung : Il team di Microsoft Outlook ha annunciato il rilascio di un nuovo update dell'app dedicata ai dispositivi Android con il quale viene introdotta qualche novità

Perché il Surface Duo di Microsoft monta Android? Ce lo spiega Panay Panos : Nonostante il fiume di leak che ha preceduto l’evento Microsoft del 2 ottobre scorso, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Android come OS principale durante la presentazione del Microsoft Surface Duo. Il telefono pieghevole di Microsoft presenta una versione modificata del sistema operativo di Google, che evidentemente si è presentata come la scelta più naturale per la natura del dispositivo. Tale teoria viene confermata anche ...

Windows 10 obbliga a creare un account Microsoft Per l’installazione - ma c’è il trucco : Disporre dell’account Microsoft sarà un requisito necessario per l’installazione della versione 1903 di Windows 10. Durante l’installazione dell’ultimo aggiornamento, infatti, è scomparsa l’opzione “account Offline”, che permetteva di creare un account locale di Windows per avviare l’installazione. È rimasto nella versione Professional di Windows, ma è scomparso da quella Home, usata dalla stragrande maggioranza ...

Unofficial Sticky Notes Permette di utilizzare l’app Per gli appunti di Microsoft senza OneNote : Unofficial Sticky Notes è un’applicazione open source basata sul web che offre la possibilità di utilizzare l’app per gli appunti Sticky Notes di Windows 10 senza utilizzare Microsoft OneNote oppure Microsoft Launcher. E’ ancora possibile utilizzare Sticky Notes nell’app OneNote di Microsoft, ma per alcuni dispositivi come i tablet l’opzione non è disponibile a meno di non avere Microsoft ...

Microsoft fa crittografare i dati direttamente da Windows Per una maggiore sicurezza degli utenti : Il 24 settembre Microsoft ha avviato la distribuzione dell’ultimo aggiornamento di Windows 10, identificato dalla sigla KB4516071. È importante dare corso all’installazione perché include, fra gli altri, un importante aggiornamento per la sicurezza, che imposta come predefinita la crittografia software dei dati con Bitlocker. Il criterio non si applica alle unità esistenti, quindi è d’obbligo tenere alta la guardia contro ...

Project xCloud : Microsoft svela i requisiti di banda Per il Console Streaming : Poco tempo fa abbiamo scoperto che il prossimo mese Microsoft inizierà il test pubblico di Project xCloud in alcuni paesi. Stiamo parlando dell'atteso servizio del colosso di Redmond che consentirà lo Streaming di giochi Xbox su altri dispositivi come telefoni cellulari e tablet.Tuttavia, nonostante i test siano in programma per ottobre, gli utenti iscritti all'Alpha Skip Ahead Ring posso già provare il Console Streaming e, per questo motivo, ...