L' inventore dei sacchetti di plastica voleva salvare l' ambiente

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Originariamente, ididovevano essere amici del pianeta. Ma il loronon poteva immaginare di aver innescato la più grande crisi di inquinamento degli oceani. Simbolo della tragica impronta dell'uomo sulla Terra, il sacchetto diè considerato tra le cause principali del cambiamento climatico. Eppure, a sentire la famiglia del suo(che non trae guadagni dalla vendita delle borse) il fine era esattamente l'opposto. Il progetto dell'ingegnere svedese Sten Gustaf Thulin era infatti quello dil': da qui l'idea di produrre, oltre 50 anni fa, un sacchetto dida riutilizzare all'infinito, per scongiurare una produzione a catena di rifiuti. “Sarebbe scioccato ora, per non dire sconvolto, se vedesse cos'è successo”, afferma alla BBC il figlio Raoul Thulin. Per l'deidi, l'idea che le persone ...

