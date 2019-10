FCA | a Mirafiori nasce il centro di assemblaggio batterie per auto elettriche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Battery Hub è il passo in più che FCA ha deciso di compiere nella sua strategia di elettrificazione: è il nome deldiper i futuri modelli 100% elettrici del gruppo, che troverà ala sua realizzazione. A partire dai primi mesi del 2020, infatti, saranno avviati i lavori all’interno dello storico stabilimento torinese; lì dove, sempre dal prossimo anno, inizierà anche la produzione della 500 a emissioni zero e, a seguire, vedranno la luce le prime due Maserati EV, GranTurismo e GranCabrio. Quanto all’investimento iniziale per il Battery Hub, si parla di circa 50 milioni di euro. Ilsarà dotato di tecnologie innovative – frutto della collaborazione con Comau, la controllata di Fiat-Chrysler specializzata nella robotica – che saranno di supporto ai processi die che permetteranno di condurre test per mettere alla prova ...

MarcoScafati1 : #FCA, a #Mirafiori nasce il centro di #assemblaggio #batterie per #autoelettriche - LucaStanisci : RT @dariodivico: FCA realizzerà nella prima parte del 2020 un centro di assemblaggio di batterie a Mirafiori per accelerare l’elettrificazi… - motornewsitaly : Mirafiori ospita un nuovo “Battery Hub” per accelerare l’elettrificazione del Gruppo FCA: -