Ducati anticipa EICMA con le grandi novità 2020

Moto – Ducati anticipa il 2020 : presentato il Monster 1200 S in una nuova proposta cromatica [GALLERY] : Anteprima Ducati MY2020: il Monster 1200 S diventa “Black on Black” Ducati anticipa il 2020 presentando una nuova proposta cromatica per il Monster 1200 S. Per la prossima stagione la livrea della più iconica tra le naked sarà “Black on Black”, colorazione che alterna parti in nero lucido a parti verniciate in nero opaco. Il Monster 1200 S rimarrà disponibile anche nel tradizionale Rosso Ducati. L’inedita ...