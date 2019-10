ATP Basilea – Wawrinka | che battaglia contro Tiafoe! ‘Stanimal’ trionfa al terzo set | ora

ATP Basilea – Tsitsipas fatica ma stacca il pass per i quarti di finale - battuto in rimonta Berankis : Il tennista greco vince in rimonta contro il proprio avversario, imponendosi in tre set con il risultato di 6-7, 6-2, 6-4 Suda le proverbiali sette camicie, ma alla fine Stefanos Tsitsipas riesce a staccare il pass per i quarti di finale degli “Swiss Indoors“, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.082.655 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Il tennista greco va sotto nel punteggio dopo il ...

ATP Basilea – Bautista Agut ai quarti : Gasquet ko in tre set : Bautista Agut batte Gasquet: lo spagnolo ai quarti di finale al torneo ATP di Basilea Roberto Bautista Agut sorride al torneo ATP di Basilea: il tennista spagnolo, numero 10 al mondo ha staccato oggi il pass per i quarti di finale degli “Swiss Indoors”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.082.655 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Bautista Agut ha battuto oggi il francese Gasquet dopo ...

LIVE Fognini-Krajinovic - ATP Basilea 2019 in DIRETTA : il ligure obbligato a vincere per sognare le Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La corsa di Fognini verso le Finals Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic, match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Basilea: oggi, il secondo match a partire dalle ore 19.00 vedrà la sfida che opporrà l’italiano, numero cinque del seeding, al serbo, in tabellone con lo special exempt dopo la finale raggiunta ...

Fognini-Krajinovic oggi - ATP Basilea 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, alle ore 20.30 circa, Fabio Fognini scenderà in campo per affrontare il serbo Filip Krajinovic, nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di tennis a Basilea (Svizzera). L’azzurro, dopo essersi imposto contro l’australiano Alexei Popyrin, vuol dare seguito alle proprie prestazioni confrontandosi con il n.46 del mondo e mettendo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale del torneo svizzero. Un solo ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : risultati di mercoledì 23 ottobre. E’ Krajinovic l’avversario di Fognini al secondo turno : Oltre al match di Roger Federer, che ha travolto il moldavo Radu Albot lasciandogli solo tre game, si sono disputati altri due incontri di secondo turno e gli ultimi cinque del primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea. La cronaca del match di Roger Federer Per prima cosa, Fabio Fognini conosce chi sarà il suo avversario nel secondo turno: è Filip Krajinovic, che nel derby serbo ha nettamente sconfitto Laslo Djere, l’ombra di quello della prima ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer spazza via Radu Albot e va ai quarti : Serve poco più di un’ora a Roger Federer per raggiungere i quarti di finale del torneo di casa, l’ATP 500 di Basilea: l’elvetico, testa di serie numero uno del tabellone, sul cemento indoor spazza via il malcapitato moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-0 6-3 ed ora affronterà il vincente della sfida lo statunitense Frances Tiafoe e l’altro beniamino di casa, Stan Wawrinka. Senza storia il primo set, con Federer che ...

ATP Basilea – Roger Federer asfalta Albot - lo svizzero lascia solo tre game al proprio avversario : Lo svizzero fa il bello e il cattivo tempo contro il proprio avversario moldavo, liquidandolo con il risultato di 6-0, 6-3 Roger Federer si qualifica per i quarti di finale degli “Swiss Indoors“, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.082.655 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Tutto semplice per il tennista padrone di casa, che liquida in due semplici set il moldavo Albot, steso con il ...

ATP Basilea – Wawrinka accede agli ottavi : Cuevas sconfitto in due set : Stan Wawrinka accede agli ottavi di finale dell’ATP di Basilea: il tennista svizzero supera Pablo Cuevas in due set Basilea sarà anche tutta per Federer, ma c’è anche un altro tennista svizzero pronto a dire la sua davanti al pubblico di casa. Stan Wawrinka ci tiene a far bene in patria ed esordisce sul cemento svizzero con un successo convincente. ‘Stanimal’, numero 17 del mondo, ha superato in 1 ora e 8 minuti l’uruguagio Pablo Cuevas ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : i risultati di martedì 22 ottobre. Tsitsipas e Fognini non tradiscono - Zverev cede a sorpresa : E’ andata in archivio un’altra giornata ricca di incontri a Basilea (Svizzera) per l’ATP di Tennis sul cemento elvetico. Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini non hanno tradito, accedendo al secondo turno. Il greco ha superato lo spagnolo Albert Ramos con il punteggio di 6-3 7-6 (6) e affronterà agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il lituano Berankis e lo spagnolo Andujar. Per Fognini successo altrettanto agevole contro ...

ATP Basilea – Tsitsipas non lascia scampo allo spagnolo Ramos - il greco accede al secondo turno : Il tennista greco si qualifica per il secondo turno del torneo svizzero, schiantando in due set il proprio avversario spagnolo Stefanos Tsitsipas stacca il pass per il secondo turno degli “Swiss Indoors“, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.082.655 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Il tennista greco supera senza problemi lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, costretto ad arrendersi al ...

ATP Basilea – Pessimo esordio per Zverev : il tedesco sconfitto da Taylor Fritz : Alexander Zverev sconfitto all’esordio nell’ATP di Basilea: il tennista tedesco si è arreso in due set all’americano Taylor Fritz Inizia con il piede sbagliato l’avventura di Alexander Zverev nell’ATP di Basilea. Il tennista tedesco è stato sconfitto all’esordio da Taylor Fritz dopo 1 ora e 26 minuti di match. Alexander Zverev, attuale numero 6 del mondo, si è arreso in due set conclusi con il punteggio di 7-6 (9-7) / 6-4.L'articolo ATP ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato punti che ...

