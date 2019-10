WHer | il navigatore di strade sicure per le donne idea di una napoletana

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Funziona come Waze ma si chiama, ed è un“sicuro” per le. Perché “lele fanno leche le attraversano”, ed allora ecco l’: un’app che grazie ad una community (in crescita) di 35milasegnali alle altre i percorsi per muoversi inzza. Questione di priorità della vita cittadina: invece della via più veloce, si sceglie la via a prova di brutti incontri. L’, tra le dieci tecnologie selezionate dalla fondazione Giacomo Brodolini per il progetto ‘Libere’, è di una psicologa 34ennetrapiantata a Torino: Eleonora Gargiulo. Un socio, Andrea Valenzano, e un budget iniziale di 40mila euro, così ha costruito la prima community di “piccole guerriere del quotidiano”, come le definisce. Un ‘crowdmapping’ di genere, con una raccolta dati collettiva sulle ...

Gianni82120440 : RT @RedattoreSocial: Obiettivo strade sicure: ecco Wher per camminare tranquille, navigatore per 35 mila donne. La tecnologia come alleata… - RedattoreSocial : Obiettivo strade sicure: ecco Wher per camminare tranquille, navigatore per 35 mila donne. La tecnologia come allea… - InGenereIt : RT @LibereProject: Parliamo di Wher prima app navigatore creata dalle #donne per le donne, tra i progetti selezionati dal contest di #Liber… -