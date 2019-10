Tumore al seno | donna scopre di essere malata grazie a una fotocamera termica in un museo

Scozia - scopre di avere un Tumore al seno grazie alla visita in un museo : Bal Gil ha saputo che qualcosa non andava dopo essere passata in una stanza con una fotocamera termica, che ha segnalato un cancro allo stadio iniziale. La donna ha scritto una lettera di ringraziamento: "Senza quella macchina non avrei saputo niente". Una normalissima visita al museo ha permesso la scoperta di un tumore al seno. La storia a lieto fine, che sembra incredibile, viene dalla Scozia, dove una donna ha scoperto di avere il cancro ...

Trastuzumab - la molecola che ha rivoluzionato la cura del Tumore al seno : “HER2 e tumore mammario – una fenomenale storia di successo.” Parla chiaro il titolo dell’articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine, che racconta la storia della scoperta che ha portato tre scienziati fino al premio Lasker-DeBakey 2019. I vincitori del riconoscimento sono gli statunitensi Michael Shepard e Dennis Slamon e il tedesco Axel Ullrich, premiati, come si legge sul sito della Albert and Mary ...

Tale e Quale Show - Panariello e la battuta sul seno di Anastacia. «Ha avuto un Tumore». Gelo in studio : È polemica sui social per una battuta di Giorgio Panariello nell’ultima puntata di Tale e Quale Show. Commentando l’esibizione di Tiziana Rivale, che ha vestito i panni di Anastacia con la sua Left Outside Alone, il comico fiorentino ha toccato – probabilmente senza saperlo – un tasto dolente del passato della popstar americana. Panariello ha chiesto a Tiziana Rivale se il suo abbondante seno fosse «roba sua» o frutto di ...

Prevenzione del Tumore al seno : a Sassari 2 giornate dedicate alle donne : Due appuntamenti che mettono al centro la donna, le patologie mammarie e la Prevenzione. Si svolgeranno il 22 e il 25 ottobre nei locali della Smac dell’Aou di Sassari, il primo evento organizzato dalla senologia multidisciplinare aziendale coordinata, il secondo dalla Chirurgia Plastica, entrambe dirette dal professor Corrado Rubino. Le giornate ricadono all’interno del mese dedicato alla Prevenzione del tumore alla mammella. La ...

Tumore al seno : le mutazioni BRCA e la scelta di Angelina Jolie : Un Tumore è causato da diversi fattori predisponenti tra cui l’avanzamento dell’età, lo stile di vita, i fattori ambientali e l’inquinamento. Tuttavia, la predisposizione genetica è forse il fattore con più peso. mutazioni a carico dei geni BRCA1 e BRCA2, per esempio, sono associate all’insorgenza del 5-10% dei casi di Tumore al seno e al 15% dei casi di Tumore alle ovaie. Queste due tipologie di cancro sono tra le più diffuse tra la ...

Tumore al seno - un corso per giovani oncologi medici : Tumore al seno, un corso nazionale dedicato ai giovani oncologi medici. A organizzarlo Humanitas Centro di oncologia di Catania.

Tumore al seno : la prevenzione deve iniziare presto - 2 stili di vita fondamentali per scongiurare il rischio : La prevenzione del Tumore al seno è un modo di vivere che ogni donna può scegliere già a partire dai 20 anni e mantenere nel tempo, anche in caso di malattia. E’ il messaggio di sensibilizzazione innovativo lanciato in occasione dell’ottobre rosa dall’Istituto europeo di oncologia. “Vogliamo convincere le donne – dichiara Roberto Orecchia, direttore scientifico Ieo – che la prevenzione del cancro del seno non ...

Visconti : Zingaretti lascia a piedi la prevenzione del Tumore al seno : Roma – “lo schema è lo stesso già usato da Zingaretti in questi anni per la chiusura dei tanti centri di eccellenza romani e regionali, che la sua presidenza continua a divorare; identici sono anche i proclami della vigilia, mentre da atti ufficiali alla Pisana, risultano davvero poche le speranze che il centro anti-tumore di Palazzo Baleani possa essere chiuso per poi riaprire dopo una ristrutturazione, come millanta ...

Gioia Tauro. Guardia Costiera in prima linea nella lotta contro il Tumore al seno : In data odierna, nell’ambito della Giornata nazionale del tumore metastatico, anche a livello locale, nel Comune di Palmi, l’Associazione Onlus

Tumore al seno - ottobre è il ‘mese rosa’. Ecco un esempio di mobilitazione eccezionale : Il nastro rosa della Breast Cancer Campaign ci ricorda che ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno. Alcuni lo definiscono proprio per questo motivo il “mese rosa”, con riferimento alle donne, ma non va dimenticato che il cancro alla mammella può colpire anche gli uomini, anche se di questo non si parla. Di certo, il sentimento di vergogna che ancora troppo spesso si accompagna a questo specifica diagnosi non fa sconti ...

Il video spopola nel web : "Gioca d'anticipo! Scendi in campo con la prevenzione per il Tumore al seno" : Serenella Bettin Due attrici scese in campo e oltre 60 calciatrici di Veneto ed Emilia Romagna hanno realizzato un video che sta diventando virale. Per aderire alla campagna di sensibilizzazione ognugno potrà farsi un selfie: mano sinistra sul petto destro, intrecciando indice e medio della mano. Ci sono storie di donne che si sono salvate per aver preso in tempo un tumore. Storie di donne forti, coraggiose che hanno avvertito un ...

Domenica 13 ottobre : la prima Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico : Europa Donna Italia, il Movimento per i diritti alla prevenzione e cura del Tumore al Seno, è di nuovo in prima linea per sensibilizzare sulle specifiche esigenze delle donne con Tumore al Seno Metastatico. Quest’anno EDI non si limita a chiedere nuovamente a gran voce l’istituzione di una Giornata Nazionale per il TSM, ma le dà vita per la prima volta attraverso una straordinaria mobilitazione di decine e decine di associazioni locali aderenti ...

Dolori a braccio e ascella - per il medico è artrite : 54enne di Sassari muore per Tumore al seno : La donna era stata colpita da un tumore al seno che, non curato, l'ha uccisa all'età di 54 anni. Secondo l'accusa il medico di famiglia non avrebbe riconosciuto i segnali del tumore e l'avrebbe curata a lungo per una artrite nonostante i disturbi della signora aumentavano. Ora è accusato di omicidio colposo.Continua a leggere

Nel Sud Italia si muore ancora troppo di Tumore : “l’assistenza è terrificante. Il cancro al seno uccide perché le strutture sono carenti” : “Nella lotta contro il cancro l’Italia è uno dei Paesi di punta ma questo non si traduce in una adeguata qualità dell’assistenza. Dal punto di vista assistenziale in certe Regioni siamo all’avanguardia mondiale ma in altre Regioni l’assistenza è veramente terrificante. Si arriva tardi alla diagnosi“. Lo ha detto Walter Ricciardi, nominato ieri presidente del ‘Mission Board for Cancer‘ della ...