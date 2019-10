The Pozzolis Family | Il Web? Potremmo smettere per le poesie!

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Andrea Conti L'avventura di successo dei The, nasce da un momento magico come la maternità di Alice Mangione, che con il marito Gianmarco Pozzoli ha creato un fenomeno inarrestabile sul. Una esperienza che si è sviluppata anche fuori da Internet, a teatro. Ecco i protagonisti della nostra rubrica “Influencer eStar” Una famiglia stralunata, ma divertente ha conquistato il. Ecco The, una vera e propria terapia di gruppo dedicata alle famiglie che vive su YouTube e Facebook dal 2016. La famiglia speciale è composta da Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e dai loro due figli Giosuè e Olivia. Al centro delle vicende e alla base delle ragioni del successo la narrazione della vita quotidiana con le tematiche correlate al mondo della genitorialità, con un tono veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della ...

LastellaNicolet : Siamo su #Ebay per il Sociale per finanziare la nostra #petherapy cognitiva per i #bambini #disabili!… - csdaccoopsoc : Siamo su #Ebay per il Sociale per finanziare la nostra #petherapy cognitiva per i #bambini #disabili!… - alessio_88 : Da Saviano a The Pozzolis Family, ecco chi va in onda su #FacebookWatch -