Temptation Island Vip | Pago e Serena Enardu | I nostri 6 anni sono stati

Temptation Island Vip - Serena Enardu in lacrime : “Sono in cura” : Serena Enardu affranta dopo Temptation Island Vip: “Abbiamo distrutto tutto” Serena Enardu ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Chi. E in questa occasione la donna è sembrata essere ancora un bel po’ turbata nel parlare della sua passata relazione con Pago. Relazione terminata bruscamente al termine del loro percorso nei sentimenti a Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi. ...

Gabriele Pippo - la confessione inaspettata dopo Temptation Island : “Ecco cosa ho fatto - scusate” : Due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di ‘Temptation Island Vip’ sono stati indiscutibilmente Gabriele Pippo, figlio del famoso conduttore ed attore Franco, e la sua fidanzata Silvia Tirado. Nelle diverse puntate del programma di Canale 5 i momenti duri tra i due non sono stati pochi, la loro relazione è stata appesa ad un filo ma poi è tornato il sereno e l’amore ha trionfato. Molti utenti però si sono scagliati pesantemente contro ...

Temptation Island Vip - Pago e la fine dell’amore con Serena Enardu : «Io single? No no no…» : Pago e Serena Enardu sono indubbiamente stati due protagonisti nell’ultima edizione del docu reality, condotto da Alessia Marcuzzi, “Temptation Island Vip”, e nell’ultimo falò di confronto si sono detti definitivamente addio dopo una relazione durata sette anni. Il confronto è stato duro, con gli rvm che mostravano molta intimità fra la Enardu e il suo tentatore, con lei intenta a sottolineare che i problemi di coppia erano nati ben ...

Gossip Temptation Island Vip - Pago : emerge un dettaglio segreto : Pago dopo Temptation Island Vip, Solange svela: “Non ha avuto una vita facile” Il noto chiromante Solange ha una sua rubrica sul settimanale Ora intitolata ‘L’indiscreto’. E in questa circostanza l’uomo ha parlato di uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, Pago. Difatti ha avuto modo di conoscere quest’ultimo a un evento a Forte dei Marmi subito dopo le ...

Temptation Island Vip 2 torna in tv : puntata riepilogo - la data ufficiale : Temptation Island Vip 2 torna in tv con la puntata di riepilogo e trasloca dal lunedì: ecco la data ufficiale in cui scopriremo che piega hanno preso tutte le storie del reality Come stanno le coppie che hanno partecipato a Temptation Island Vip 2? Presto lo scopriremo. Il reality tornerà in tv con una puntata […] L'articolo Temptation Island Vip 2 torna in tv: puntata riepilogo, la data ufficiale proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip - Carmen Russo partecipa con Enzo Paolo? “Ho paura” : Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi a Temptation Island Vip? Lei: “Parteciperei volentieri” Carmen Russo, sull’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv, ha parlato un po’ della sua vita, di sua figlia Maria e del marito Enzo Paolo Turchi, ma non solo. Difatti la popolare showgirl ha anche fatto una clamorosa confessione che ha già creato in pochissimo tempo un bel putiferio mediatico. Di cosa si tratta? In pratica Carmen Russo ...

Temptation Island Vip - Pago dopo Serena : 'Ragazze? Non ho voglia - non posso' : E' finita dopo sette anni la storia d'amore che legava Pago a Serena Enardu: la coppia si è detta addio durante il falò di confronto finale a Temptation Island Vip. I due non sono riusciti a superare le difficoltà che da un po' di tempo si trascinavano nella loro relazione ed il legame tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il tentatore Alessandro ha peggiorato la situazione. Pago, ancora innamorato della sua ex fidanzata, sta cercando di ...

