Soddisfatta della manovra | ma quota 100 è sbagliata | dice la Bellanova

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Portiamo a casa un risultato, anche se ci sono punti aperti e presenteremo emendamenti in Parlamento”. In un'intervista a la Repubblica la ministra per le Politiche agricole Teresasidel risultato, anche se100 “è una scelta” perché “dà risposte a chi ha un reddito e ha avuto un percorso di lavoro stabile” mentre “taglia fuori le donne, chi ha avuto rapporti di lavoro precari e i lavori usuranti”. “Ma quando si trova un'intesa, il risultato è di tutti”, chiosa. A chi le rinfaccia di avere mostrato i muscoli per conto di Renzi, Teresasi schermisce e ribatte di dire “con chiarezza le cose che penso perché non è utile il politichese” e che “se si è trasparenti, si è rispettosi anche dell'interlocutore”. “È bene che il premier Conte garantisca a tutti gli alleati pari dignità” avvisa. Poi rivendica a Italia Viva di aver ...

