Report | Lerner su Salvini | ' Non risponde | nel Cda Rai cani da guardia del partito'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Nonostante siano passati due giorni dalla messa in onda della puntata diche approfondisce con un'inchiesta la questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega di, il tema continua a restare attuale. La trasmissione di Sigfrido Ranucci è finita nel mirino di alcuni componenti del Consiglio d'Amministrazione della Rai, poiché sarebbe stata diffusa in una fase temporale che potrebbe aver violato la par condicio. Si è, infatti, praticamente alla vigilia delle elezioni regionali in Umbria che, di fatto, avranno un'eco che potrebbe farsi sentire anche a livello nazionale, trattandosi della prima tornata elettorale da quando è in piedi il nuovo governo giallorosso. Sulla questione è intervenuto anche Gadche ha inteso difendere l'operato dei suoi colleghi di, sottolineando come in seno al Cda Rai sia emersa la figura di presunti "da" della Lega, ...

mmaritato : RT @infoitinterno: Gad Lerner, Report: 'Consiglieri d'amministrazione Rai nominati per fare i cani da guardia di Matteo Salvini https://t.c… - Notiziedi_it : Lerner ora usa Report per “pugnalare” Salvini - mmayr5 : Ho visto Gad Vermer aggirarsi come un monatto tra la folla della manifestazione di domenica 19 a Roma. Nessuno lo h… -