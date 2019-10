Patate dolci | gli effetti su dieta e glicemia

Fonte : dilei

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Le, conosciute anche comeamericane o batate, sono caratterizzate da diverse proprietà benefiche. Come è chiaro dal nome stesso, sono famose per il loro sapore dolce, ma anche per la presenza di amido. Originarie delle zone tropicali del mondo ma coltivate da tempo anche in Italia (soprattutto in Puglia e in Veneto), lesi distinguono anche per il colore della loro buccia. La cromia in questione può essere rosso/arancio, ma pure arancione o tendente al viola. Cosa dire in merito alle proprietà? Tra le più importanti è possibile ricordare la ricchezza in fibre. Questa peculiarità le rende utili sia quando si tratta di contrastare la stipsi, sia per quanto riguarda il controllo dei picchi glicemici. Le fibre, come ben si sa, aiutano a rallentare l’assorbimento degli zuccheri nel sangue. Da non dimenticare è pure la presenza di un antiossidante ...

rabarbaro_ : Raga oggi per pranzo voglio fare quinoa patate dolci e ceci speziati Vi faccio sapere come esce questa bowl, io son… - _drogon : @elisarctic Io invece penso che le patate dolci abbiano lo stesso sapore delle castagne?? - runforlife92 : Ho scoperto troppo tardi nella mia vita la bontà delle patate dolci. 27 anni buttati. -