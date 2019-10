Dal Senato via libera al decreto Salva-Imprese

Dal M5S alla Lega - da Fi a Renzi Va in scena il valzer dei senatori : 'Gente che viene, gente che va' canta l'Orchestra I Rodigini, famoso complesso di ballo liscio. E il ritmo delle balere anni '60 è il sound ideale per raccontare quanto sta per accadere in Parlamento. I protagonisti di questo revival sono i 5 Stelle, la Lega, Forza Italia e i Renziani di Italia Viva. Tutto parte dall'Opa lanciata dal senatore di Rignano su Forza Italia alla... Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva - il nuovo scudo penale tolto Dal decreto Salva-Imprese dopo il no di 17 senatori M5s. I sindacati : “Alibi ad Arcelor per andarsene” : Il nodo immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto torna alla casella di partenza. Non sarà nel decreto Salva-Imprese, che approderà al Senato il 22 ottobre, dopo le proteste di 17 senatori M5s. Il proposito è quello di ripresentarlo in un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, ma per il momento l’accordo di maggioranza ha una sola certezza: il nuovo scudo penale, inserito nel decreto per volere di Luigi Di Maio ...

Taglio parlamentari - si passa a 400 deputati e 200 senatori : riforma Dalla prossima legislatura : Un Taglio lineare di deputati (da 630 a 400) e senatori (da 315 a 200), mantenendo quelli a vita. È ciò che prevede la riforma costituzionale approvata definitivamente dalle Camere,...

“Abbiamo cambiato un centravanti col pisello confuso con uno Dal pisello grande” – Il tweet di La Russa fa discutere : le precisazioni del senatore : Ignazio La Russa senza peli sulla lingua: l’amarezza per la sconfitta dell’Inter nel Derby d’Italia e le precisazioni sul suo tweet… ‘hard’ Amara sconfitta ieri al Meazza per l’Inter di Antonio Conte nel Derby d’Italia: i nerazzurri hanno ceduto per 1-2 alla Juventus di Sarri, lasciando delusi tantissimi tifosi. Tra questi c’è anche Ignazio La Russa, che ha manifestato su Twitter tutto ...

Usa - ricoverato in ospeDale Bernie Sanders : sospesa la corsa alla primarie del senatore democratico : Bernie Sanders è stato costretto a sospendere la sua corsa alla Casa Bianca. Il senatore democratico del Vermont, candidato alle primarie, è stato ricoverato in ospedale a Las Vegas per un’ostruzione a un’arteria: già operato, al senatore 78enne sono stati inseriti con successo due stent. “Durante un evento elettorale – ha spiegato il consigliere di Sanders Jeff Weaver in una nota – il senatore ha avuto un po’ ...

Siri - via libera Dalla giunta del Senato al sequestro del computer : Maggioranza compatta, contrari Lega, Forza Italia e FdI. L'ex sottosegretario leghista è indagato per autoriciclaggio. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula

Lavoro : decreto su crisi azienDali previsto in Aula Senato il 10 ottobre : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il decreto legge sulle crisi aziendali dovrebbe approdare nell’Aula del Senato giovedì 10 ottobre, se entro quella data terminerà l’esame in commissione, altrimenti potrebbe slittare a martedì 15. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo del Senato. L'articolo Lavoro: decreto su crisi aziendali previsto in Aula Senato il 10 ottobre sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fuga Dal M5S verso Italia Viva e Lega : timori di altri addii tra senatori e deputati : Circolano a Palazzo Madama i nomi di Ugo Grassi e Lello Ciampolillo. Cataldo Mininno smentisce invece ogni tentazione

Sanità - ok del Senato al disegno di legge contro le aggressioni in ospeDale : pene più severe : Previsto anche un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie". Il ministro Speranza: "Gli episodi di violenza sono inaccettabili"

Il governo bloccato per due volte Dalla Lega al Senato Calderoli : «Sarà un Vietnam» : L’ex ministro: «I signori della maggioranza impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega all’opposizione!». Di Maio: «Capisco nervosismo di Salvini, era ministro. Ma ha deciso lui di buttare giù tutto. Mi dispiace che si sia ridotto così»

Renzi - i 12 senatori che lo seguono Dal Pd. Conzatti da Fi a Italia Viva : Ecco i senatori che passano a Italia Viva. Matteo Renzi porta in Italia Viva 12 senatori. Lasciano infatti il Pd oltre all'attuale ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova i senatori:...

Da Bonifazi a Cucca - Dalla Garavini alla Sudano : chi sono i 12 senatori che vanno con Renzi. A Palazzo Madama determinanti per il Conte 2 : E’ al Senato che Matteo Renzi gioca la prima partita fondamentale per dare un senso e un peso al progetto, o come la chiama lui “sfida”, di Italia Viva. Qui il governo Conte 2 ha dieci senatori di margine per avere la maggioranza. Attualmente sono 12 i parlamentari che hanno comunicato stamattina l’addio al gruppo Pd di Palazzo Madama per unirsi a Italia viva. Si tratta di Francesco Bonifazi, Matteo Renzi, Teresa ...

Renzi annuncia la scissione Dal PD<br> Con lui 20 deputati e 10 senatori : Fonti solitamente affidabili, tra cui l'Ansa, ne sono ormai certe: Matteo Renzi annuncerà la scissione dal PD con una intervista a la Repubblica in edicola domani (in realtà tra poche ore) e in serata da Bruno Vespa a Porta a Porta. Intanto già questa sera, di ritorno da Londra, chiamerà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per dargli la notizia della formazione dei nuovi gruppi parlamentari che, in ogni caso, saranno "fedeli" al ...

Il senatore Matteo Richetti uscirà Dal Partito Democratico : Il senatore del Partito Democratico Matteo Richetti ha annunciato di voler uscire dal Partito aderendo al gruppo misto, dopo essersi astenuto durante il voto di fiducia al Senato sul nuovo governo Conte. «Andrò nel gruppo misto per rispetto al mio gruppo