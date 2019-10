Un asteroide uccise davvero i dinosauri La conferma dai fossili di plancton

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) (illustrazione: Getty Images) 65 milioni di anni fa, lo ricordiamo facilmente: nell’immaginario di molti bambini è il termine che segna la fine dei. Arriva l’e abbatte il 75 % delle specie allora viventi (non pensate che sia lontano da quanto si ipotizza oggi sulla sesta estinzione di massa). Ma esiste un’altra ipotesi che trova nell’intenso e perdurante fenomeno di vulcanesimo la causa dell’estinzione di massa. Ora deidii piccoli gusci calcarei dipotrebbero aggiungere qualcosa al racconto di com’è andata. Il geologo e paleoclimatologo Michael Henehan del Gfz, centro tedesco di geoscienze, e alcuni scienziati dell’Università di Yale hanno infatti studiato queste tracce per ricostruire l’acidificazione degli oceani. Un fenomeno che, secondo i ricercatori, è stato tanto repentino da deporre in favore di un colpevole: l’. Nelle puntate ...